domingo 01 de noviembre de 2026
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1 de noviembre de 2026
Enigmático.

¿Otra publicación de despedida en Lanús? Ramiro Carrera no continuaría en el club en 2027

En un posteo de Instagram la esposa de Ramiro Carrera dio a entender que sería "el último baile" en La Fortaleza esta noche contra Gimnasia de Mendoza.

¿Ramiro Carrera se va de Lanús?

¿Ramiro Carrera se va de Lanús?

Lanús jugará esta noche contra Gimnasia de Mendoza y, lejos de ser el foco principal, en Lanús están todos inquietos por posibles despedidas: al posteo enigmático de Marcelino Moreno se le suma Ramiro Carrera.

La esposa del mediocampista publicó una historia de Instagram en la que dio a entender que el de esta noche ante el Lobo mendocino sería "el último baile" en la Fortaleza.

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¿Noche de despedidas en Lanús?

"Tal vez tu último baile acá. A brillar, mi amor, como lo hacés siempre", escribió la esposa de Ramiro Carrera en una historia de Instagram en la que ambos posan la Copa Sudamericana.

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