¿Otra publicación de despedida en Lanús? Ramiro Carrera no continuaría en el club en 2027

¿Ramiro Carrera se va de Lanús?

Lanús jugará esta noche contra Gimnasia de Mendoza y, lejos de ser el foco principal, en Lanús están todos inquietos por posibles despedidas: al posteo enigmático de Marcelino Moreno se le suma Ramiro Carrera.

La esposa del mediocampista publicó una historia de Instagram en la que dio a entender que el de esta noche ante el Lobo mendocino sería "el último baile" en la Fortaleza.

El volante llegó a Lanús en enero de 2024 de la mano de Ricardo Zielinski y se convirtió en pieza clave en la era Mauricio Pellegrino, siendo titular en la obtención de ma Copa Sudamericana 2025 y en la Recopa ante Flamengo.

¿Noche de despedidas en Lanús? "Tal vez tu último baile acá. A brillar, mi amor, como lo hacés siempre", escribió la esposa de Ramiro Carrera en una historia de Instagram en la que ambos posan la Copa Sudamericana.

De esta manera, si Lanús no logra terminar entre los primeros cuatro equipos de la zona y definir en su cancha, la de esta noche podría ser la última de Ramiro Carrera y Marcelino Moreno en la Fortaleza.

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