Temperley elegirá nuevas autoridades el 29 de noviembre: lo que hay que saber

El Club Atlético Temperley se prepara para vivir una jornada democrática trascendental. El próximo domingo 29 de noviembre, las instalaciones de la institución abrirán sus puertas para celebrar las elecciones generales, un evento que definirá el rumbo político e institucional del club para los próximos tres años.

Los comicios se desarrollarán en el horario de 10 a 18, momento en el cual los asociados habilitados podrán emitir su voto para elegir a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva, la Asamblea de Representantes y la Comisión Fiscalizadora. Las autoridades que resulten electas asumirán sus cargos en diciembre de este año y extenderán su mandato hasta junio de 2029.

Con vistas al armado electoral, el cronograma oficial establece que el lunes 16 de noviembre a las 20 vencerá de manera definitiva el plazo para la presentación formal de las listas de candidatos ante la Comisión Electoral.

Desde la administración de Temperley recordaron que, para participar del acto eleccionario, los socios y socias deberán cumplir obligatoriamente con los requisitos estatutarios vigentes.

Los mismos incluyen: tener más de 18 años de edad al momento de la votación (categorías activos, vitalicios y del Interior), acreditar una antigüedad mínima y consecutiva de tres años como socios de la institución. Sin dudas, el primer requisito será contar con la cuota al día para poder estar habilitado para votar.

La Comisión Electoral instó a la masa societaria a acercarse a la administración del club con anticipación para verificar su correctas condiciones en el padrón y asegurar una jornada ágil y ordenada. Las elecciones serán en la sede de Temperley, ubicada en Avenida 9 de Julio 360, al lado del Alfredo Beranger en una jornada que promete ser histórica para todos los hinchas y socios del Gasolero.

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Quiénes serán los candidatos a presidente de Temperley

Históricamente, en el espectro institucional de Temperley conviven agrupaciones de peso como "Unidos por Temperley", "Socios Unidos", "1912", "Eternamente Gasoleros" y "Nuevo Temperley", entre otras, las cuales han protagonizado alianzas y elecciones en períodos anteriores.

Figuras de la política interna como el actual mandatario Alberto Lecchi y directivos como Diego Molea forman parte de las mesas de discusión que definirán si el oficialismo y la oposición confluirán en una lista de unidad o si, por el contrario, los socios deberán dirimir el futuro del club entre dos o más fórmulas presidenciales en las urnas.

Por el momento, los nombres propios de los candidatos a presidente se mantienen bajo estricto hermetismo mientras se pulen los acuerdos y plataformas programáticas. La Comisión Electoral ratificó que las nóminas definitivas con los candidatos oficializados se darán a conocer de manera pública inmediatamente después del cierre de listas del 16 de noviembre.

Cabe señalar que en las últimas elecciones, Alberto Lecchi que encabezó la lista Socios por Temperley, fue elegido como nuevo presidente del Club Atletico Temperley en noviembre de 2024. Según informó la institución, hubo 2387 socios que emitieron su voto. De ese total, 1420 eligieron a la lista Socios por Temperley, lo que representa el 59,5 por ciento de los votos emitidos. En tanto que 965 socios expresaron su respaldo a Unidos por Temperley, lo que implica 40,5 por ciento de los sufragios.

De esta manera, Alberto Lecchi estuvo al frente del club por 2 años. Su mandato finalizará en noviembre de este año 2026 y el próximo periodo para ser presidente se ampliará por el término de tres años.