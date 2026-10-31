Temperley no pudo con Güemes y no hubo milagro: la final la jugará Tristán Suárez

Temperley empató con Güemes y jugará el Reducido
No hubo lugar para la épica. Temperley sabía que era muy difícil. Debía golear a Güemes y esperar una derrota de Tristán Suárez con Deportivo Maipú en Ezeiza, pero no sucedió. Ni siquiera pudo completar su parte el Gasolero, que empató 2-2 en Santiago del Estero después de haberse ido al entretiempo 2-0.
El equipo de Nico Domingo hizo un primer tiempo para ilusionarse con la épica. Ganaba 2-0 con goles de Franco Díaz y Gabriel Hauche. Pero arrancó dormido en la segunda parte, Güemes descontó rápido y le empató sobre la hora gracias a los goles de Santiago Sala y Santiago Farrera.
Con este resultado, Temperley jugará el Reducido. Por ahora, su rival será Ciudad de Bolívar, aunque deberá esperar a que complete la fase regular Estudiantes de Buenos Aires, que podría superarlo en la tabla.
FInal del partido: empató Temperley en Santiago del Estero
Temperley lo ganaba 2-0, pero en el segundo tiempo se quedó y Güemes se lo empató, dejándolo sin ilusiones de la final. En Ezeiza, Tristán Suárez empató sin goles con Maipú y jugará la final por el ascenso.
¡GOL DE GÜEMES!
Santiago Farrera, a los 42 minutos del segundo tiempo, sepulta las ilusiones de Temperley. Empatan 2-2 en Santiago del Estero.
Temperley necesita goles, pero se estancó en Santiago del Estero
A esta hora de la tarde, Temperley que Tristán Suárez pierda al menos 1-0 con Maipú y convertir cuatro goles más. Por cada gol de diferencia por el que pierdan los de Ezeiza, necesitaría un gol menos el Gasolero. Por ahora, complicado.
Temperley ve cada vez más lejana la final
Temperley le sigue ganando 2-1 a Güemes, pero la diferencia de gol escasa y el empate sin goles en Ezeiza entre Tristán Suárez y Deportivo Maipú lo alejan de la final por el ascenso.
¡GOL DE GÜEMES!
Santiago Sala, de penal, descontó a los 2 minutos del segundo tiempo. Este gol complica a Temperley en cuanto a la diferencia de gol, pero poco importa mientras Maipú no le pueda ganar a Tristán Suárez en Ezeiza.
Arrancó el segundo tiempo
Temperley le gana 2-0 a Güemes en Santiago del Estero, pero necesita una derrota de Tristán Suárez, que empata sin goles con Maipú en Ezeiza. También empatan 0-0 Atlanta y Midland en Villa Crespo.
Final del primer tiempo en Santiago del Estero
Temperley derrota 2-0 a Güemes, pero por ahora no le alcanza para jugar la final. Necesita una derrota de Tristán Suárez, que iguala sin goles con Deportivo Maipú en Ezeiza. También empatan 0 a 0 Atlanta y Midland.
¡GOL DE TEMPERLEY!
Gabriel Hauche, a los 43 minutos del primer tiempo, puso el 2-0 para Temperley contra Güemes. Por ahora no le alcanza al Gasolero, que espera una ayuda de Maipú en Ezeiza, donde siguen sin goles.
¡GOL DE TEMPERLEY!
Franco Díaz, de penal, abrió la cuenta en Santiago del Estero. El Gasolero necesita golear y esperar una derrota de Tristán Suárez. Siguen sin goles en Ezeiza y Villa Crespo.
Lo tuvo Güemes
Promediando la primera media hora de juego en Santiago del Estero, Carranza avisó con un buen remate en la puerta del área. La pelota se fue apenas afuera. Siguen 0 a 0.
Temperley, cerca de abrir el marcador
El Gasolero se acomodó en el trámite y ya merodea el primer el gol en Santiago del Estero. Sigue sin goles la definición de la zona B.
Avisó Temperley
Buena jugada de Gabriel Hauche por derecha, pero su centro no pudo ser conectado por Krüger. Siguen 0 a 0 en Santiago del Estero. Idénticos marcadores en Ezeiza y Villa Crespo.
Arrancó mejor Güemes en Santiago del Estero
El equipo de Nico Domingo todavía no se acomodó en el campo. Los tres partidos siguen sin goles.
Arrancaron los partidos en Santiago del Estero, Ezeiza y Villa Crespo
Temperley visita a Güemes, Tristán Suárez recibe a Maipú y Atlanta es local de Midland. Hay en juego un lugar en la final por el primer ascenso a la Liga Porfesional.
Formaciones confirmadas para Güemes y Temperley
Güemes: Pallleres; Gerez; González, Melillán, Arnay; Segovia, Baier, Pugliese, Carranza; Sala y Leineker. DT: Mario Gómez.
Temperley: Mastrolía; Monti, Ávalos, Aguiñagalde, Angelini; Souto, Richarte, Díaz; Benítez, Hauche y Krüger. DT: Nicolás Domingo.
Temperley enfrentará este sábado a Güemes en Santiago del Estero por la fecha 36 de la Primera Nacional y buscará la hazaña que le permita ser finalista. El partido arrancará a las 15, en simultáneo con el de Tristán Suárez y Atlanta, y el árbitro será Gonzalo Pereira.
El Gasolero es el más complicado de los tres aspirantes a ganar la zona B, pero todavía mantiene una esperanza a pesar de que necesita una combinación de resultados y a eso se aferrará el equipo de Nicolás Domingo para terminar en lo más alto.
Temperley, que tiene 60 puntos y una diferencia de +12, debe golear al descendido conjunto santiagueño -en principio por cinco goles- y esperar que Tristán Suárez (63 puntos y +18) pierda con Deportivo Maipú y que Atlanta (61) no le gane a Midland. Si el conjunto mendocino se impone por dos o más goles, el Cele necesitaría convertir menos goles para superarlo por diferencia de gol.
Esa es la esperanza que alimenta el sueño del Celeste, que se presentará en el estadio Yiya Miranda con algunas bajas importantes. A la suspensión de Marcos Echeverría, que le dieron tres fechas por la roja que recibió ante Chacarita, se le suman la del capitán Adrián Arregui para cuidarse en caso de una hipotética final y la del defensor Oswaldo Pacheco, quien arrastra una molestia física.
De esta manera, Domingo realizará al menos tres modificaciones respecto al equipo que perdió con el Funebrero durante la fecha pasada: Nicolás Ávalos o Iago Iriarte reemplazará al colombiano, Gerónimo Tomasetti lo haría por Arregui y Facundo Krüger entraría por Echeverría.
Güemes, por su parte, se presentará con un equipo plagado de futbolistas juveniles, ya que la dirigencia decidió utilizar solamente a los futbolistas del club después de consumarse el descenso al Federal A.
Las posibles formaciones de Güemes y Temperley
Güemes: Tomás Pallleres; Milton Gerez; Alan González, Facundo Melillán, Rodrigo Arnay; Julián Segovia, Gianfranco Baier, Gian Luca Pugliese, Jonás Carranza; Santiago Farrera y Ciro Leineker.
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Ávalos o Iriarte, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Gerónimo Tomasetti, Franco Díaz, Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger.
Arbitro: Gonzalo Pereira.
Hora: 15.
TV: LPF Play.