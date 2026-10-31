Temperley no pudo con Güemes y no hubo milagro: la final la jugará Tristán Suárez

Temperley enfrentará este sábado a Güemes en Santiago del Estero por la fecha 36 de la Primera Nacional y buscará la hazaña que le permita ser finalista. El partido arrancará a las 15, en simultáneo con el de Tristán Suárez y Atlanta, y el árbitro será Gonzalo Pereira.

El Gasolero es el más complicado de los tres aspirantes a ganar la zona B, pero todavía mantiene una esperanza a pesar de que necesita una combinación de resultados y a eso se aferrará el equipo de Nicolás Domingo para terminar en lo más alto.

Temperley, que tiene 60 puntos y una diferencia de +12, debe golear al descendido conjunto santiagueño -en principio por cinco goles- y esperar que Tristán Suárez (63 puntos y +18) pierda con Deportivo Maipú y que Atlanta (61) no le gane a Midland. Si el conjunto mendocino se impone por dos o más goles, el Cele necesitaría convertir menos goles para superarlo por diferencia de gol.

Esa es la esperanza que alimenta el sueño del Celeste, que se presentará en el estadio Yiya Miranda con algunas bajas importantes. A la suspensión de Marcos Echeverría, que le dieron tres fechas por la roja que recibió ante Chacarita, se le suman la del capitán Adrián Arregui para cuidarse en caso de una hipotética final y la del defensor Oswaldo Pacheco, quien arrastra una molestia física.

De esta manera, Domingo realizará al menos tres modificaciones respecto al equipo que perdió con el Funebrero durante la fecha pasada: Nicolás Ávalos o Iago Iriarte reemplazará al colombiano, Gerónimo Tomasetti lo haría por Arregui y Facundo Krüger entraría por Echeverría.

Güemes, por su parte, se presentará con un equipo plagado de futbolistas juveniles, ya que la dirigencia decidió utilizar solamente a los futbolistas del club después de consumarse el descenso al Federal A.

Las posibles formaciones de Güemes y Temperley

Güemes: Tomás Pallleres; Milton Gerez; Alan González, Facundo Melillán, Rodrigo Arnay; Julián Segovia, Gianfranco Baier, Gian Luca Pugliese, Jonás Carranza; Santiago Farrera y Ciro Leineker.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Ávalos o Iriarte, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Gerónimo Tomasetti, Franco Díaz, Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger.

Arbitro: Gonzalo Pereira.

Hora: 15.

TV: LPF Play.