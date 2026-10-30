Dura sanción para Marcos Echeverría: cuántos partidos lo perderá Temperley al delantero

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA ) actuó con severidad tras el escándalo desatado en el Alfredo Beranger, donde Temperley cayó de forma agónica por 1-0 ante Chacarita por la Primera Nacional. Luego del gol de Thiago Zárate en tiempo de adición, el campo de juego se transformó en una batalla campal con empujones e incidentes. El principal apuntado en el informe arbitral de Juan Cruz Robledo fue el delantero Marcos Echeverría , quien recibió una suspensión de tres partidos. La resolución cayó como un balde de agua fría en Turdera, ya que el atacante tandilense venía en un gran momento futbolístico.

Sin embargo, la dirigencia respira con algo de alivio dado que el informe no salpicó a otras piezas clave que estuvieron en el tumulto, como Nicolás Domingo o Gerónimo Tomasetti. Con la sanción firme, el cuerpo técnico tendrá que mover fichas obligadas para el cierre de la temporada regular ante Güemes en Santiago del Estero, donde se perfila Facundo Krüger como titular.

La sanción de tres fechas se computa de forma corrida en partidos oficiales organizados por la AFA. Dependiendo de la posición final del Gasolero en la tabla de la Zona B, el impacto de su ausencia se dividirá de la siguiente manera.

El primer escenario incluye la clasificación de Temperley al Reducido, lo cual sería lo más probable. De acuerdo con la tabla de posiciones actual, el Gasolero jugaría los octavos de final a partido único y luego llaves de ida y vuelta.

Por lo tanto, Marcos Echeverría estaría ausente por la fecha número 38 de la fase regular ante Güemes de Santiago del Estero, por los octavos de final del Reducido y por los cuartos de final sólo el partido de ida. De esta manera, el delantero estaría habilitado para reaparecer en el partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido.

Temperley pierde a una pieza clave para el tramo final de la Primera Nacional.

El regreso puede ser jugando en Primera Nacional o Liga Profesional

En contrapartida, si Temperley clasifica directamente a la final por el ascenso sería la peor noticia para Marcos Echeverría. En caso de que las matemáticas ubiquen al Gasolero en la primera posición de su zona al término de la fase regular, deberá disputar una final única en cancha neutral contra el ganador de la otra zona para definir el primer boleto a la Liga Profesional.

Así las cosas, el delantero se perdería el partido de la fecha 38 (última de la fase regular) ante Güemes de Santiago del Estero. El encuentro de la final única por el primer ascenso y el tercer partido dependerá del resultado final si regresa jugando en Primera Nacional o en la máxima categoría.

Si Temperley gana la final asciende directamente. En este caso, Marcos Echeverría debería cumplir su tercera fecha restante en el debut de la próxima temporada en Primera División. Mientras que una derrota de Temperley en la final hará que el delantero se acople al Reducido directamente en la instancia de semifinales. Por ende, se perdería el partido de ida de las semifinales y podría regresar para el de vuelta. Cabe señalar que Marcos Echeverría es uno de los goleadores de Temperley en el campeonato con 6 tantos, al igual que Gabriel Hauche y Fernando Brandán. Sólo los supera Pedro Souto, quien es el máximo artillero con 7 goles.