El goleador que alimenta la ilusión de Temperley en la recta final de la Primera Nacional

A falta de tan solo cuatro fechas para el cierre de la fase regular de la Primera Nacional, Temperley sabe que no tiene margen de error en su lucha por el ascenso. En este escenario de máxima tensión, los equipos necesitan que sus figuras den un paso al frente, y eso es exactamente lo que está haciendo Marcos Echeverría, uno de los goleadores del equipo.

El delantero volvió a vestirse de héroe al convertir un gol clave ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ratificando que es la principal carta ofensiva y el alma de un plantel que se permite soñar en grande.

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El atacante de 23 años no solo habla dentro de la cancha con festejos determinantes, sino también fuera de ella, asumiendo el rol de líder de un grupo que mantiene el foco intacto. Tras consumarse el último triunfo, Echeverría dejó en claro cuál es la mentalidad que se vive en el vestuario de Turdera: "Este equipo tiene hambre de gloria, todos queremos el objetivo y somos todos jóvenes, por eso queremos ascender. Lo estamos buscando y lo estamos trabajando mucho".

El triunfo frente al lobo jujeño ratifica la notable fortaleza del Gasolero en el Teatro de Turdera, una condición que el propio delantero ponderó como una de las claves de esta campaña. “Sabemos que de local nos hacemos muy fuertes y eso nos puede jugar a favor”, había anticipado el punta, cumpliendo con creces la promesa ante su gente. Con la victoria ante Gimnasia de Jujuy, ahora Temperley acumula 5 victorias consecutivas en el Alfredo Beranger.

Al analizar el desarrollo del encuentro, el atacante destacó la reacción colectiva del plantel para revertir el trámite del partido: "Cuando lo empatamos empezamos a jugar mejor y metimos al rival contra un arco". Sin embargo, lejos de conformarse y demostrando su gen competitivo, Echeverría se mostró sumamente autocrítico con su propio desempeño en el complemento: "En lo personal estoy un poco fastidioso porque en el segundo tiempo tuve dos mano a mano y no lo pude liquidar, pero obviamente estoy contento porque seguimos con la ilusión de pelear hasta el final".

El papel fundamental de Marcos Echeverría en la campaña de Temperley

Su capacidad para aparecer en los momentos más calientes del partido y su constante nivel de exigencia demuestran una madurez futbolística que contagia al resto de sus compañeros. El delantero ya ha sabido reponerse a las adversidades lógicas del juego dejando una frase que pinta de cuerpo entero su mentalidad ganadora: "Por suerte pude cambiar el chip. Estoy con confianza de frente al arco". Esa templanza es la que hoy guía al Celeste en la recta decisiva de la temporada.

En la tabla de goleadores de Temperley en el campeonato, aparece primero Pedro Souto con 7 goles, seguido por Marcos Echeverría y Fernando Brandán con 6, Gabriel Hauche y Facundo Krugger con 5. El atacante ex Banfield convirtió goles clave ante Colegiales por duplicado, Midland, Quilmes, Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán.

El sueño de Temperley crece en la Primera Nacional.

Cuatro finales por delante para Temperley

Con solo 12 puntos en disputa, la Primera Nacional entra en su etapa de definiciones más dramáticas. Temperley se ubica en una posición expectante y depende de sí mismo para consolidar su lugar en los puestos de vanguardia. Las declaraciones de su goleador resumen el sentimiento de todo el pueblo gasolero: "Tenemos el sueño de jugar una final".

Con los pies sobre la tierra pero con el "hambre de gloria" intacto, el Temperley de Nicolás Domingo se prepara para afrontar cuatro verdaderas finales. Si el delantero mantiene encendida su mecha goleadora, el sueño del ansiado ascenso estará cada vez más cerca de convertirse en realidad.

Con el último triunfo conseguido, Temperley recuperó terreno en la lucha por el primer puesto. Ahora suma 56 puntos, quedó a dos unidades del líder Tristán Suarez y las cuatro fechas que quedan serán ante Nueva Chicago y Chacarita como local, mientras que deberá visitar a San Martín en San Juan y a Güemes en Santiago del Estero.