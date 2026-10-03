Temperley venció a Gimnasia de Jujuy en Turdera y vuelve a ilusionarse

Temperley pegó fuerte en Turdera, bajó a Gimnasia de Jujuy y acecha la cima de la Primera Nacional

Temperley lo dio vuelta, venció 2-1 al "Lobo" jujeño en el Alfredo Beranger y trepó al segundo puesto de la Zona B. Con este triunfo, el conjunto de Turdera quedó a un paso de la punta y se ilusiona con la final por el ascenso.

En un partido que tuvo la tensión y el ritmo de una verdadera final, Temperley derrotó 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 32 del Campeonato de Primera Nacional 2026. El triunfo no solo desató el delirio de los hinchas en el Estadio Alfredo Beranger, sino que sacudió por completo la parte alta de la tabla de posiciones.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el local. A los 21 minutos del primer tiempo, Mauro Cachi enmudeció al Beranger tras definir con precisión y poner en ventaja a los dirigidos por Matías Módolo. El golpe despertó las alarmas, pero el "Cele" mostró el carácter que se necesita para pelear bien arriba.

La reacción fue inmediata. Apenas seis minutos después, a los 27', Marcos Echeverría capitalizó una gran jugada colectiva para marcar el 1-1 y devolverle la confianza al equipo de Walter Perazzo. Cuando parecía que la primera mitad moría en tablas, la jerarquía de Gabriel Hauche apareció en el momento justo: a los 45', el "Demonio" mandó la pelota al fondo de la red para firmar el 2-1 definitivo antes del descanso.

En el complemento, Gimnasia de Jujuy intentó adelantarse y buscó el empate con más empuje que claridad, pero Temperley se replegó bien, defendió la ventaja con uñas y dientes y supo desgastar a un rival directo que terminó masticando bronca.

El sueño del primer puesto, cada vez más cerca para Temperley

Esta victoria vale muchísimo más que tres puntos. Con este resultado, Temperley escaló a la segunda posición de la Zona B con 56 puntos, desplazando justamente al "Lobo" jujeño, que quedó relegado al tercer lugar con 54 unidades.

El Gasolero quedó ahora a tiro del puntero Tristán Suárez. A falta de muy pocas fechas para el cierre de la etapa regular, la paridad es absoluta y en Turdera el sueño de quedarse con el primer puesto del grupo —que otorga el pasaje directo a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional— está más vivo que nunca. Ahora quedó a dos puntos del conjunto de Ezeiza y en la próxima fecha recibe a Nueva Chicago.