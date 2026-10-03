Temperley venció a Gimnasia de Jujuy en Turdera y vuelve a ilusionarse

Temperley pegó fuerte en Turdera, bajó a Gimnasia de Jujuy y acecha la cima de la Primera Nacional
Temperley lo dio vuelta, venció 2-1 al "Lobo" jujeño en el Alfredo Beranger y trepó al segundo puesto de la Zona B. Con este triunfo, el conjunto de Turdera quedó a un paso de la punta y se ilusiona con la final por el ascenso.
En un partido que tuvo la tensión y el ritmo de una verdadera final, Temperley derrotó 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 32 del Campeonato de Primera Nacional 2026. El triunfo no solo desató el delirio de los hinchas en el Estadio Alfredo Beranger, sino que sacudió por completo la parte alta de la tabla de posiciones.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el local. A los 21 minutos del primer tiempo, Mauro Cachi enmudeció al Beranger tras definir con precisión y poner en ventaja a los dirigidos por Matías Módolo. El golpe despertó las alarmas, pero el "Cele" mostró el carácter que se necesita para pelear bien arriba.
La reacción fue inmediata. Apenas seis minutos después, a los 27', Marcos Echeverría capitalizó una gran jugada colectiva para marcar el 1-1 y devolverle la confianza al equipo de Walter Perazzo. Cuando parecía que la primera mitad moría en tablas, la jerarquía de Gabriel Hauche apareció en el momento justo: a los 45', el "Demonio" mandó la pelota al fondo de la red para firmar el 2-1 definitivo antes del descanso.
En el complemento, Gimnasia de Jujuy intentó adelantarse y buscó el empate con más empuje que claridad, pero Temperley se replegó bien, defendió la ventaja con uñas y dientes y supo desgastar a un rival directo que terminó masticando bronca.
El sueño del primer puesto, cada vez más cerca para Temperley
Esta victoria vale muchísimo más que tres puntos. Con este resultado, Temperley escaló a la segunda posición de la Zona B con 56 puntos, desplazando justamente al "Lobo" jujeño, que quedó relegado al tercer lugar con 54 unidades.
El Gasolero quedó ahora a tiro del puntero Tristán Suárez. A falta de muy pocas fechas para el cierre de la etapa regular, la paridad es absoluta y en Turdera el sueño de quedarse con el primer puesto del grupo —que otorga el pasaje directo a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional— está más vivo que nunca. Ahora quedó a dos puntos del conjunto de Ezeiza y en la próxima fecha recibe a Nueva Chicago.
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Final del partido
Temperley venció 2 a 1 a Gimnasia de Jujuy por la fecha número 32 de la Primera Nacional.
Otra vez se salva Temperley
Sobre el final del partido, Cristian Menéndez quedó sólo con Ezequiel Mastrolía, la picó por arriba del arquero y su remate dio en el travesaño.
Increíble lo que se perdió Gimnasia de Jujuy
Una serie de rebotes en el área y Valentín Aguiñagalde terminó salvando a Temperley con un rechazo sobre la línea.
Nicolás Domingo refresca el ataque de Temperley
A la cancha Fernando Brandán y Facundo Krugger, quienes ingresan por Marcos Echeverría y Gabriel Hauche.
Otra vez Temperley a tiro del tercero
Ahora Franco Benítez intentó de afuera del área y estuvo muy cerca de convertir.
Temperley cerca del tercero
Gabriel Hauche probó de media distancia y casi sentencia el partido. La pelota pasó a centímetros del palo.
Casi lo liquida Temperley
En un perfecto contragolpe, Marcos Echeverría quedo mano a mano con Milton Álvarez pero el arquero del lobo jujeño ganó el duelo.
Otra vez avisó Gimnasia de Jujuy
La visita tuvo su chance a través de David Gallardo, pero su remate se fue desviado, muy cerca del palo defendido por Ezequiel Mastrolía.
Se salvó Temperley
Luego de un pelotazo largo, Mauro Cachi quedó mano a mano con Ezequiel Mastrolía y el arquero de Temperley evitó el empate.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Temperley y Gimnasia de Jujuy el complemento en el Alfredo Beranger.
Final del primer tiempo
Temperley le gana a Gimnasia de Jujuy por 2 a 1 por la fecha número 32 de la Zona B de la Primera Nacional.
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!!!!
Una mala salida de Gimnasia de Jujuy desde el fondo fue aprovechada por Gabriel Hauche, que con un zurdazo puso el 2 a 1 para Temperley. El Gasolero lo da vuelta.
"Gabriel Hauche"Por el golazo del jugador de Temperley que le da vuelta el partido a Gimnasia de Jujuy. pic.twitter.com/fQfUhX9aeu— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 3, 2026
Se salvó Gimnasia de Jujuy
Luego de una gran jugada colectiva, Marcos Echeverría se encontró con Milton Álvarez que le detuvo el disparo. Temperley es más que Gimnasia de Jujuy y merece el segundo.
Temperley va con todo por el triunfo
El equipo de Nicolás Domingo busca el segundo y casi lo consigue. Un remate de Lucas Richarte de afuera del área rebotó en Marcos Echeverría y casi descoloca al arquero.
¡¡¡¡GOOOOL DE TEMPERLEY!!!
Gran habilitación de Gabriel Hauche para Marcos Echeverría que le rompió el arco a Milton Álvarez. Temperley lo empata rápido.
"Marcos Echeverría"Por el golazo del jugador de Temperley ante Gimnasia de Jujuy. pic.twitter.com/UseRc7bEoO— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 3, 2026
¡¡¡¡GOOOOOL DE GIMNASIA DE JUJUY!!!!
El lobo jujeño golpea en Turdera y marca el primero. Golazo de Mauro Cachi que esta vez le pegó fuerte de afuera del área y puso la pelota contra un palo. Nada pudo hacer Ezequiel Mastrolía. Pierde Temperley 1 a 0.
"Mauro Cachi"Por el golazo del jugador de Gimnasia de Jujuy ante Temperley. pic.twitter.com/LLg1qs6eAx— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 3, 2026
Se salva Temperley
Mauro Cachi disparó de zurda y se encontró con la figura de Ezequiel Mastrolía. Temperley no la pasa bien.
Gimnasia de Jujuy predomina en mitad de cancha
El lobo jujeño maneja la pelota, pero no está preciso en la definición. La visita ya tuvo chances para abrir el marcador.
Partido de ida y vuelta
Temperley propone y Gimnasia de Jujuy también se anima en el Alfredo Beranger. Primeros minutos intensos en Tudera.
Comenzó el partido
Ya juegan Temperley y Gimnasia de Jujuy en el Alfredo Beranger por la fecha número 32 de la Zona B de la Primera Nacional.
Ya se viene Temperley ante Gimnasia de Jujuy
Formaciones confirmadas:
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Díaz, Lucas Richarte, Franco Benítez, Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para recibir a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 32 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/2bNMLu8MDS— Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 3, 2026
Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Franco Camargo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; David Gallardo, Francisco Maidana, Octavio Bianchi, Francisco Molina; Federico Paralela, Mauro Daniel Cachi. DT: Hernán Pellerano.
¡ ! Así formamos para visitar a Temperley por la trigésimo segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional.#DaleLobo pic.twitter.com/RNItEfNzF6— Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@OficialGyEJujuy) October 3, 2026
Estadio: Alfredo Beranger (Temperley).
Árbitro: Fernando Echenique.
Transmisión: LPF Play.