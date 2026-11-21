El Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a César Ezequiel Florentín, de 22 años, por el femicidio de Noelia Aldana Torres, la radióloga de 34 años asesinada en su departamento de Burzaco el 8 de marzo de 2025.

El acusado fue encontrado culpable del crimen de su vecina, a quien asesinó de múltiples puñaladas mientras dormía. La investigación determinó que el ataque habría estado precedido por un intento de abuso sexual.

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La sentencia fue dictada por el juez Nicolás Amoroso, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El juicio se desarrolló en apenas dos audiencias y terminó con la condena solicitada por la fiscalía.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 8 de marzo de 2025, en un departamento ubicado en la esquina de Alsina y Espora, en Burzaco, partido de Almirante Brown.

Torres trabajaba como radióloga en un consultorio odontológico de Wilde y tenía 34 años. Aquella jornada había organizado una salida para comprar un regalo para el baby shower de una amiga, pero nunca llegó al encuentro.

La preocupación de sus allegadas creció cuando dejó de responder los mensajes y llamados. Finalmente, con la ayuda de un bombero que abrió la puerta de su vivienda, ingresaron al departamento y encontraron a la mujer asesinada.

Florentín fue hallado poco después en las escaleras del edificio. Tenía manchas de sangre en la ropa, una herida profunda en el cuello y lesiones en el pecho y las muñecas. Desde entonces permanecía detenido.

En el lugar del crimen se secuestraron dos cuchillos. Además, durante los procedimientos posteriores se encontraron otros elementos que fueron sometidos a peritajes.

El pedido de prisión perpetua y la postura de la defensa

Durante el juicio, el fiscal Sebastián Grys sostuvo que la víctima había recibido al menos diez puñaladas, varias de ellas en el rostro. La acusación solicitó la pena máxima por homicidio agravado por violencia de género, ensañamiento y alevosía.

La fiscalía también sostuvo que el móvil del ataque habría sido un intento de abuso sexual. Entre los elementos analizados se mencionó la posibilidad de que el acusado hubiera tenido tiempo de limpiar la escena antes del hallazgo del cuerpo.

Por su parte, la defensora Celeste Vázquez cuestionó las pruebas reunidas y pidió la absolución de Florentín. Entre sus argumentos señaló que no se había encontrado material genético del acusado debajo de las uñas de Torres ni ADN de la víctima en la ropa del imputado o en los cuchillos secuestrados.

La abogada también objetó la falta de determinados peritajes y la ausencia de registros de cámaras de seguridad que permitieran acreditar el ingreso de su defendido al departamento.

Como alternativa a la absolución, la defensa solicitó que se lo condenara por homicidio simple, sin los agravantes reclamados por la fiscalía. Sin embargo, el tribunal resolvió imponerle prisión perpetua.