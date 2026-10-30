Todos los detalles del escándalo entre Santi Maratea y La China Ansa en la grabación de PH Podemos Hablar

La participación de Santi Maratea en PH Podemos Hablar terminó con un momento de máxima tensión. El influencer protagonizó una fuerte discusión con La China Ansa por sus colectas solidarias, un intercambio que obligó a Andy Kusnetzoff a detener momentáneamente la grabación y generó distintas versiones entre los protagonistas.

El episodio ocurrió durante la grabación del ciclo de Telefe, realizada el jueves por la tarde y cuya emisión está prevista para este sábado. El cruce se produjo en el segmento del cara a cara, cuando los invitados deben hacerse preguntas entre sí.

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En esa instancia, la China Ansa consultó a Santi Maratea sobre las campañas solidarias que encabezó, entre ellas la que organizó para Independiente en 2023, que recaudó cerca de 3,5 millones de dólares, y otra destinada a un refugio de animales.

Según trascendió, las preguntas y repreguntas incomodaron al influencer, que elevó la voz y llegó a plantear la posibilidad de abandonar el estudio. La situación escaló hasta que Andy Kusnetzoff decidió interrumpir momentáneamente la grabación.

Santi Maratea explicó por qué se enojó con La China Ansa

Después de salir del programa, Santi Maratea habló sobre lo sucedido en DDM, el ciclo de América TV, y reconoció que no pudo mantener la calma durante el intercambio. “Me hizo una, la respondí, me hizo otra. La respondí, me hizo otra y yo ya digo: ‘Bueno, me estás queriendo llevar a algún lado’”, relató al explicar cómo interpretó las consultas de la periodista.

El influencer también contó que una de las preguntas apuntó a qué se reclamaría a sí mismo si hubiera colaborado económicamente con alguna de sus colectas. Según su explicación, los objetivos de las campañas se habían cumplido y no entendió el planteo como una consulta neutral.

La conversación se concentró especialmente en la recaudación para Independiente y las dudas que se habían planteado alrededor del manejo del dinero. Santi Maratea recordó que le preguntó a la China Ansa: “¿Vos desde dónde te informás? Como periodista, ¿vos te informás leyendo medios o hacés investigaciones?”.

En ese sentido, aclaró que no recibió una acusación directa, aunque sintió que la conversación lo colocaba en una posición de sospecha. “Ella no me acusó, pero habló de algo donde se me acusa”, sostuvo.

El propio influencer reconoció que estaba muy enojado y explicó cómo suele reaccionar en esas circunstancias: “Yo estaba reenojado y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”. Incluso contó que, en medio del momento de tensión, le manifestó a una productora que quería retirarse para salir a correr: “Yo me quiero ir a correr. Si me dejan, me voy a correr”. Finalmente, decidió quedarse y la grabación pudo continuar.

La palabra de La China Ansa después del episodio

La periodista también dio su versión y negó que su intención hubiera sido atacar a Santi Maratea. Al retirarse del estudio, explicó que las preguntas formaban parte de la dinámica habitual del ciclo. “Era parte de las reglas del juego, hacerse una pregunta, incomodar al otro”, señaló.

Cuando le consultaron puntualmente por las preguntas sobre la colecta de Independiente, fue contundente: “No fue ningún ataque. Chicos, fue una pregunta y él me respondió la pregunta”. Además, rechazó que la grabación se hubiera suspendido definitivamente y aclaró que el programa continuó.

La China Ansa también negó haberse quebrado durante el intercambio, aunque reconoció que el influencer no se sintió cómodo con la situación. “Se incomodó. A mí también me preguntan cosas; a veces te gusta y a veces no te gusta”, expresó. Y dejó en claro que no terminó enfrentada con su compañero de programa: “Lejos de mala onda. De hecho, lo amo”.

Por su parte, Santi Maratea aseguró que tampoco se arrepiente de haber participado y reveló que no pidió que el momento fuera eliminado de la edición. “La China es divina, no pasó nada”, afirmó. También contó que, una vez terminado el programa, ambos se sacaron una fotografía juntos, en una señal de que el episodio había quedado atrás.

Andy Kusnetzoff contó cómo vivió la discusión en PH Podemos Hablar

Quien también se refirió al episodio fue Andy Kusnetzoff. El conductor reconoció que la grabación tuvo una dinámica muy diferente a la que esperaba y que el intercambio entre los invitados se complicó rápidamente.

En diálogo con el programa de Luis Ventura y Marina Calabró, explicó que todo comenzó con una pregunta de Ansa, pero que Maratea se puso a la defensiva y la conversación fue subiendo de tono.

“Le hizo una pregunta. No llegó a preguntarle de vuelta a Santi porque se puso más a la defensiva y se fue un poco subiendo el tono dentro de una discusión”, relató. El conductor resumió lo ocurrido con una frase: “Se enrareció el clima”.

Además, aclaró que no tenía intenciones de convertir el mal momento de los invitados en una herramienta para conseguir repercusión. “Entiendo que desde afuera uno dice: ‘Qué bueno, hay quilombo, rating’, pero no tengo ganas de que alguien se vaya angustiado”, explicó.

Andy Kusnetzoff también reconoció que La China Ansa se angustió durante la grabación y que a él mismo le costó recuperar el ritmo habitual del programa. Finalmente, dejó una definición contundente sobre la experiencia: “Fue el programa más extraño que hice de PH”.

El episodio podrá verse este sábado por Telefe, cuando salga al aire la emisión que tuvo como invitados, además de Maratea y Ansa, a Benjamín Amadeo, Rafael Ferro y Mercedes Funes.