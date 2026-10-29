La sorpresiva foto que La China Suárez subió con Benjamín Vicuña en Instagram: "Te amo"

La China Suárez subió un posteo polémico donde aparece Benjamín Vicuña.

Uno de los posteos de la China Suárez se convirtió en el foco de una polémica inesperada ya que sus seguidores evidenciaron en la imagen que subió para saludar a uno de sus amigos por su cumpleaños, que aparecía su ex, Benjamín Vicuña y estallaron los comentarios.

El cumpleañero en cuestión fue Tomás Garrahan, a quien la actriz le dedicó varias historias en su cuenta de Instagram con distintas fotografías donde se los veía juntos. "Feliz nacimiento, amigo bueno, gracioso, mágico. Te amo", escribió junto al posteo que recibió miles de likes.

Fueron un total de siete fotos que subió y armó la frase con una palabra en cada postal. Pero, lo que más llamó la atención de los seguidores es que el "te amo" quedó justo en una imagen en blanco y negro, en la que ambos aparecen en primer plano junto a un perro. Hasta ahí todo normal, pero detrás de ellos se ve a lo lejos la imagen de Vicuña.

¿Se equivocó la China Suárez con la elección de la foto? "La China Suárez saludó a su amigo y de las millones de fotos que debe tener con él, decidió subir una en la que está Benjamín Vicuña y cortarle la cabeza. Ja,ja,ja,ja. Posta. ¿No sé da cuenta?", comentaron los seguidores.

Por tal motivo, la publicación despertó especulaciones y más de una sospecha sobre si la actual pareja de Mauro Icardi no advirtió la presencia de su ex en la imagen o si, por el contrario, eligió esa foto a propósito para acompañar el "te amo". Más allá de las interpretaciones justo aparece esta coincidencia en medio de la tensa relación que mantiene la China Suárez con Benjamín Vicuña actualmente por el tema de la crianza de sus hijos Magnolia y Amancio ya que en las últimas horas se supo que no mantienen diálogo directo y el contacto entre ambos se realiza a través de abogados. La foto de la polémica.

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