Netflix lanzó el tráiler oficial de "Gordon", la nueva serie que protagoniza Rodrigo de la Serna

La serie de Netflix se perfila como uno de los grandes éxitos de este año.

Una superproducción argentina se estrenará el mes próximo en la plataforma Netflix que tiene como protagonista a Rodrigo de la Serna . Se trata de Gordón , la serie que está inspirada en hechos reales y narra la historia de un criminal de los años '70.

El 18 de noviembre será el estreno a nivel mundial de la serie que está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik. Está basada en las novelas "Gordon" y "Gordón, el aniquilador" de Marcelo Larraquy. Consta de siete capítulos y tiene un elenco conformado por primeras figuras.

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El thriller recrea la historia de Aníbal Gordon , un criminal que comenzó con robos y delitos comunes y que, sin dejar de delinquir, se involucró en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70, en el contexto de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios.

De la Serna, a la cabeza y en la piel de Aníbal Gordon está acompañado por grandes actores de la talla de: Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer .

El estreno mundial será el 18 de noviembre.

Trapero fue quien comentó acerca de la serie: "La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo".

"Gordon", además cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones), y fue filmada en diferentes localidades de Buenos Aires y en Bariloche, por lo que la fotografía de la serie es de primer nivel.

El tráiler oficial de Gordon, la nueva serie de Rodrigo de la Serna