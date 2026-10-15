Presentaron un adelanto de la segunda temporada de serie de Carlos Menem

Prime Video presentó el primer adelanto de la segunda temporada de la serie biográfica del expresidente Carlos Menem, que será interpretado nuevamente por Leonardo Sbaraglia. Esta nueva entrega también volverá a tener a Ariel Winograd en la dirección.

La segunda temporada retrata el segundo mandato de Carlos Menem, marcado por una creciente crisis política y económica, la pérdida de apoyo popular y el duelo por la muerte de su hijo.

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Entre polémicas, excentricidades y momentos icónicos, Menem intenta reinventarse mientras enfrenta su desafío más difícil: dejar la presidencia.

El elenco incluye a Leonardo Sbaraglia junto a Juan Minujín, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi y Cumelén Sanz, entre otros.

Prime video compartió un adelanto de la serie.

La primera temporada de la serie obtuvo recientemente una nominación a la Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards y una nominación al Latin Grammy para el compositor Sergei Grosny en la categoría Música para Medios Visuales.

Menem fue creada y producida por Mariano Varela y cuenta con Ariel Winograd (Coppola, el representante; El robo del siglo) como showrunner y director. La serie fue escrita por Patricio Vega, Ariel Winograd y Emanuel Diez, producida por Yulgok Media, Claxson y Cimarron, con la producción ejecutiva de Mariano Varela y Santiago López.