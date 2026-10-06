Cuándo se estrenará la serie animada de Lionel Messi para Disney

Disney presentó el primer adelanto de Messi y los gigantes, la nueva serie animada que combinará fantasía, deportes y aventura, con Lionel Messi como protagonista y como productor ejecutivo. La producción llegará a la plataforma de streaming recién en 2027.

La presentación de serie se realizó durante San Diego Comic-Con Málaga, en España, donde la serie tuvo un adelanto ante más de 3.000 fanáticos reunidos en el Hall M.

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Durante la presentación también se confirmó que el actor argentino Milo Burgess-Webb será quien le ponga voz a Leo, el protagonista de la serie.

La historia estará protagonizada por Leo, un niño de 12 años que, de manera inesperada, queda atrapado en una realidad paralela gobernada por gigantes. A partir de allí, deberá enfrentarse a distintos desafíos mientras busca la manera de regresar a su mundo.

Con el fútbol como uno de los ejes centrales de la propuesta, Messi y los gigantes buscará combinar el universo deportivo con una historia fantástica pensada para toda la familia.

Para poder regresar a su hogar, deberá participar en batallas de alto riesgo similares al fútbol, en las que se utilizarán poderosas “esferas”. A lo largo de la aventura, tendrá que enfrentarse a gigantes legendarios y buscar la manera de restaurar los reinos fracturados de Iko.

Leo tendrá además una particularidad que lo diferenciará del resto de los personajes: no podrá utilizar los poderes de ese universo para mejorar su juego.

Por ese motivo, deberá recurrir a sus propias habilidades y apoyarse en el trabajo en equipo, la determinación y la perseverancia para superar los desafíos que se presenten.