Cuándo se estrenará la serie animada de Lionel Messi para Disney

Disney presentó el primer adelanto de Messi y los gigantes, la nueva serie animada que combinará fantasía, deportes y aventura, con Lionel Messi como protagonista y como productor ejecutivo. La producción llegará a la plataforma de streaming recién en 2027.
La presentación de serie se realizó durante San Diego Comic-Con Málaga, en España, donde la serie tuvo un adelanto ante más de 3.000 fanáticos reunidos en el Hall M.
Durante la presentación también se confirmó que el actor argentino Milo Burgess-Webb será quien le ponga voz a Leo, el protagonista de la serie.
De qué trata la serie
La historia estará protagonizada por Leo, un niño de 12 años que, de manera inesperada, queda atrapado en una realidad paralela gobernada por gigantes. A partir de allí, deberá enfrentarse a distintos desafíos mientras busca la manera de regresar a su mundo.
Con el fútbol como uno de los ejes centrales de la propuesta, Messi y los gigantes buscará combinar el universo deportivo con una historia fantástica pensada para toda la familia.
Para poder regresar a su hogar, deberá participar en batallas de alto riesgo similares al fútbol, en las que se utilizarán poderosas “esferas”. A lo largo de la aventura, tendrá que enfrentarse a gigantes legendarios y buscar la manera de restaurar los reinos fracturados de Iko.
Leo tendrá además una particularidad que lo diferenciará del resto de los personajes: no podrá utilizar los poderes de ese universo para mejorar su juego.
Por ese motivo, deberá recurrir a sus propias habilidades y apoyarse en el trabajo en equipo, la determinación y la perseverancia para superar los desafíos que se presenten.