Dónde se puede ver la cobertura de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina , en el partido de la Albiceleste y Benín será transmitida este martes en vivo a través de TyC Sports y Telefe. También podrá verse en streaming, como TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

Telefe acompañará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con una programación especial desde el estadio Monumental. Comenzará desde temprano con Buen Telefe, con una cobertura especial desde las afueras y el interior del estadio. A las 9.30, el programa de Georgina Barbarossa se instalará en el Monumental.

Emotivo. El colegio de Banfield homenajeó a Messi en el Lencho Sola junto a sus alumnos y familias

A las 13, será el turno de El Noticiero de la Gente, con Germán Paoloski, Fer Carlos y Paulo Kablan , en vivo desde el estadio. Luego, desde las 14.45, Corta por Lozano continuará la cobertura especial con Vero Lozano, Turco Hussain, Ceferino Reato y Marixa Bali.

A las 16.45, llegará Palpitando la despedida de Leo, un programa especial que tendrá un gran despliegue desde distintos puntos del Monumental junto a Rodolfo Barili, Sofi Martínez, Maxi López y muchas sorpresas más, anticipando lo que va a ser una noche inolvidable. Desde las 20, la trasmisión del partido estará a cargo de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.

Telefe cubre la despedida de Lionel Messi.

La cobertura de TyC Sports

Desde las 8 de la mañana, TyC Sports desplegará una cobertura especial desde el estadio Monumental que pondrá el foco tanto en el acontecimiento deportivo como en su dimensión histórica y emocional junto a los equipos periodísticos de Superfútbol, Sportia, Dale al medio, Líbero y Presión Alta.

La programación acompañará toda la jornada con las historias, imágenes, protagonistas y momentos más destacados de la carrera de Lionel Messi con la Selección Argentina.

Desde las 19, Ariel Senosiain, Hernán Feler y Gustavo Lombardi comenzarán la transmisión oficial desde el Monumental con el análisis previo, la confirmación de los equipos, la llegada de los hinchas al estadio y la última entrada en calor de Lionel Messi con la Selección Argentina.

A las 20 comenzará el partido con Hernán Feler en los relatos, Ariel Senosiain y Gustavo Lombardi en los comentarios y la participación de Gastón Edul y Joaquín Bruno en campo de juego. Al término del partido, los equipos de Presión Alta y La Noche de TyC Sports seguirán con la cobertura.