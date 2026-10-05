martes 06 de octubre de 2026
Escribinos
5 de octubre de 2026
Prendé la tele.

Dónde se puede ver la cobertura de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi jugará este martes su último partido con la Selección Argentina y Telefe y TyC Sports preparan una cobertura especial desde muy temprano.

Lionel Messi deja la Selección Argentina.&nbsp;

Lionel Messi deja la Selección Argentina. 

El despliegue de Telefe

Telefe acompañará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con una programación especial desde el estadio Monumental. Comenzará desde temprano con Buen Telefe, con una cobertura especial desde las afueras y el interior del estadio. A las 9.30, el programa de Georgina Barbarossa se instalará en el Monumental.

Lee además
Gustavo Bermúdez y la familia de Lionel Messi. 
Rosarinos.

Qué vínculo tienen Gustavo Bermúdez y la familia de Lionel Messi

Más de 130 alumnos, junto a sus familias y docentes de Banfield formaron Messi.
Emotivo.

El colegio de Banfield homenajeó a Messi en el Lencho Sola junto a sus alumnos y familias

A las 13, será el turno de El Noticiero de la Gente, con Germán Paoloski, Fer Carlos y Paulo Kablan, en vivo desde el estadio. Luego, desde las 14.45, Corta por Lozano continuará la cobertura especial con Vero Lozano, Turco Hussain, Ceferino Reato y Marixa Bali.

A las 16.45, llegará Palpitando la despedida de Leo, un programa especial que tendrá un gran despliegue desde distintos puntos del Monumental junto a Rodolfo Barili, Sofi Martínez, Maxi López y muchas sorpresas más, anticipando lo que va a ser una noche inolvidable. Desde las 20, la trasmisión del partido estará a cargo de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.

Telefe cubre la despedida de Lionel Messi.

Telefe cubre la despedida de Lionel Messi.

La cobertura de TyC Sports

Desde las 8 de la mañana, TyC Sports desplegará una cobertura especial desde el estadio Monumental que pondrá el foco tanto en el acontecimiento deportivo como en su dimensión histórica y emocional junto a los equipos periodísticos de Superfútbol, Sportia, Dale al medio, Líbero y Presión Alta.

La programación acompañará toda la jornada con las historias, imágenes, protagonistas y momentos más destacados de la carrera de Lionel Messi con la Selección Argentina.

Desde las 19, Ariel Senosiain, Hernán Feler y Gustavo Lombardi comenzarán la transmisión oficial desde el Monumental con el análisis previo, la confirmación de los equipos, la llegada de los hinchas al estadio y la última entrada en calor de Lionel Messi con la Selección Argentina.

A las 20 comenzará el partido con Hernán Feler en los relatos, Ariel Senosiain y Gustavo Lombardi en los comentarios y la participación de Gastón Edul y Joaquín Bruno en campo de juego. Al término del partido, los equipos de Presión Alta y La Noche de TyC Sports seguirán con la cobertura.

Temas
Seguí leyendo

Qué vínculo tienen Gustavo Bermúdez y la familia de Lionel Messi

El colegio de Banfield homenajeó a Messi en el Lencho Sola junto a sus alumnos y familias

Se agotaron las entradas para la despedida de Messi de la Selección

Novedades sobre la salud de Mirtha Legrand: qué dice el parte médico

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lourdes Sánchez y el Cheto Prada, separados.  video
Sin vueltas.

Lourdes Sánchez, sobre su separación con el Chato Prada: "Me sacó el celular"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Brown de Adrogué sacó un punto valioso en su visita a Deportivo Merlo.
Igualdad importante.

Brown de Adrogué sumó un punto valioso en su lucha por la permanencia