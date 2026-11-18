La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó vacante la camiseta “10” que ningún futbolista utilizó en los amistosos con Uruguay y Costa Rica. Pero, Fabián Paz, tío de Nicolás, tiró un bombazo al revelar que Celia Cuccittini , la mamá de Lio, le dijo al jugador del Como que sería el sucesor de su hijo.

Nicolás Paz tiene 22 años, juega en el Como de Italia, pero su pase pertenece al Real Madrid de España. Es la figura de los Larianos y para entrenador Lionel Scaloni forma parte de la nueva generación de la Selección Argentina.

El familiar de Nicolás Paz pasó por los micrófonos de Toti910 por Radio La Red y contó cómo vive su sobrino este momento en la Albiceleste.

“Ustedes no lo conocen personalmente tal vez, pero Nico (Paz) es una persona muy tranquila, muy sencilla, él no tiene en la cabeza ser el sucesor de (Lionel) Messi . Para él ya lo máximo fue conocerlo, jugar con él y eso fue como tocar el cielo con las manos. Como que no se la cree. Además, al no vivir acá (por Argentina) no tiene tanto la presión como otros jugadores”, explicó Fabián.

Nicolás Paz disfruta de la Selección Argentina.

Al no jugar en el país está lejos de la exposición mediática. Eso es un punto a favor del futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife, hijo de Pablo Paz, exlateral de Banfield en la temporada 1995/96 (22 partidos y un gol).

La frase de la madre de Lionel Messi

“Acá el fútbol se vive de otra manera, con otra pasión, con otra locura. Él se sorprende mucho todavía. Es más, el último partido que lo fui a ver, que fue la despedida de (Lionel Messi), él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi (Celia Cuccittini) llorando. La va a saludar porque la conocía y la madre le agarra la mano y le dice ‘vos sos el sucesor de mi hijo’. Estaba en el auto esperándolo y cuando sale estaba shockeado y dice “no me la puedo creer lo que me acaba de pasar’ y contó eso como algo muy increíble. Es como un niño en el fondo”, afirmó.

Lionel Messi y Celia Cuccittini.

Nicolás Paz llevó al Como a jugar la UEFA Champions League y la Selección Argentina le llegó de golpe. Su perfil bajo le permite tomárselo con tranquilidad.

Desde octubre 2024 a la fecha, lleva disputados 16 partidos con la Selección Argentina, marcó seis goles -los últimos dos este martes en Córdoba ante Costa Rica- y brindó dos asistencias. En el Mundial 2026 debutó ingresando contra Argelia y fue titular frente a Jordania, ambos partidos por fase de grupos.

Lionel Messi cerró su ciclo con la Selección Argentina el pasado 6 de octubre, en el estadio Monumental, en la victoria ante Benín (3-0), después de más de dos décadas en la Albiceleste con su momento cumbre en Qatar 2022 como campeón del mundo. El heredero (Nicolás Paz) estaba a las sombras del “10” y como por arte de magia, el dato revelador de Celia Cuccittini así lo confirma.