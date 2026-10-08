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8 de octubre de 2026
Es el amor.

El amoroso posteo de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Antonela Roccuzzo hizo una publicación en las redes sociales dedicada a Lionel Messi, tras el retiro del crack de la Selección Argentina.

Antonela Roccuzzo, en familia.&nbsp;

Antonela Roccuzzo, en familia. 

En su cuenta de Instagram Antonela Roccuzzo compartió imágenes de la noche de la despedida y escribió un mensaje que resumió, desde un lugar íntimo, lo que significó para ella y para sus hijos acompañarlo durante tantos años.

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Antonela Roccuzzo comenzó su mensaje recordando lo vivido: “Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas. Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años”.

“Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta”, continuó movilizada la rosarina.

“Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. ¡Gracias por enseñarnos tanto! ¡Te amamos! Siempre con vos”, cerró Antonela Roccuzzo su posteo a corazón abierto.

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