El amoroso posteo de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Antonela Roccuzzo, en familia.

Antonela Roccuzzo compartió un emotivo y amoroso mensaje en sus redes sociales dedicado a Lionel Messi, luego del último partido de su esposo con la Selección Argentina que se disputó el martes por la noche en el Estadio de River Plate.

En su cuenta de Instagram Antonela Roccuzzo compartió imágenes de la noche de la despedida y escribió un mensaje que resumió, desde un lugar íntimo, lo que significó para ella y para sus hijos acompañarlo durante tantos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) La publicación de Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo comenzó su mensaje recordando lo vivido: “Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas. Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años”.

“Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta”, continuó movilizada la rosarina.

“Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. ¡Gracias por enseñarnos tanto! ¡Te amamos! Siempre con vos”, cerró Antonela Roccuzzo su posteo a corazón abierto.

Compartí esta nota en redes sociales:







