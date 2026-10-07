Cómo vivió Antonela Roccuzzo la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Antonela Roccuzzo vivió un día muy especial acompañando a Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina. La rosarina estuvo presente en el palco del Monumental junto a sus hijos, su suegra, Celia, y su familia.

Desde el palco, con sus hijos, lo saludó a Lionel Messi en la entrada en calor, con una gran sonrisa y el momento fue puesto en pantalla durante la transmisión.

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Desde el palco del Monumental, Antonela Roccuzzo pudo ver a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, entrando al campo del juego junto a su papá.

Antonela Messi se sacó fotos con fans en el último baile de Leo Messi en la Selección Argentina pic.twitter.com/ES5RiXe0jV

Durante el partido, Antonela Roccuzzo vivió, sintió, se divirtió y gritó a la par de todos los hinchas. Especialmente después del gol de penal que convirtió Lionel Messi.

En otro tramo del partido, la rosarina se abrazó con su familia para celebrarlo y cantó "Olé Messi" al ritmo de todo el estadio de River Plate.

El cierre de la despedida de Lionel Messi

Para el momento del cierre, después del triunfo de 3 a 0 de la Selección Argentina frente a Benín. Lionel Messi tuvo un homenaje con drones y un momento musical con Soledad Pastorutti que conmovió todos.

Antonela Roccuzzo y sus hijos.

Después, Lionel Messi tuvo un discurso muy especial, donde hizo referencia a su carrera, a sus compañeros y al futuro. Antonela Roccuzzo estaba firme ahí junto a sus tres hijos, totalmente emocionados y finalmente se fundieron todos en un abrazo.