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7 de octubre de 2026
Es el amor.

Cómo vivió Antonela Roccuzzo la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Antonela Roccuzzo estuvo en el palco del Monumental en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina junto a su hijos y su familia.

Antonela Roccuzzo con sus hijos.&nbsp;

Antonela Roccuzzo con sus hijos. 

Desde el palco, con sus hijos, lo saludó a Lionel Messi en la entrada en calor, con una gran sonrisa y el momento fue puesto en pantalla durante la transmisión.

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Desde el palco del Monumental, Antonela Roccuzzo pudo ver a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, entrando al campo del juego junto a su papá.

Durante el partido, Antonela Roccuzzo vivió, sintió, se divirtió y gritó a la par de todos los hinchas. Especialmente después del gol de penal que convirtió Lionel Messi.

En otro tramo del partido, la rosarina se abrazó con su familia para celebrarlo y cantó "Olé Messi" al ritmo de todo el estadio de River Plate.

El cierre de la despedida de Lionel Messi

Para el momento del cierre, después del triunfo de 3 a 0 de la Selección Argentina frente a Benín. Lionel Messi tuvo un homenaje con drones y un momento musical con Soledad Pastorutti que conmovió todos.

Antonela Roccuzzo y sus hijos.

Antonela Roccuzzo y sus hijos.

Después, Lionel Messi tuvo un discurso muy especial, donde hizo referencia a su carrera, a sus compañeros y al futuro. Antonela Roccuzzo estaba firme ahí junto a sus tres hijos, totalmente emocionados y finalmente se fundieron todos en un abrazo.

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