martes 06 de octubre de 2026
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6 de octubre de 2026
Emotivo.

Quién es el excombatiente de Malvinas que cantará el Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi

Fabio Santana, el excombatiente de Malvinas, tendrá el honor de cantar el Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Fabio Sanatana, veterano de Malvinas.&nbsp;

Fabio Sanatana, veterano de Malvinas. 

En la previa de subir al escenario, Fabio Santana expresó toda su emoción a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

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“La vida me regaló la posibilidad de CANTAR NUESTRO HIMNO en momentos inolvidables con la Selección Argentina. Cada uno tuvo un significado particular. Pero esta vez tendrá algo muy especial”, comenzó contando.

Haciendo un paralelismo entre su historia y la de Lionel Messi agregó: “En el campo estará LIONEL MESSI, el argentino que durante más de dos décadas llevó nuestra camiseta a la cima del mundo y nos regaló alegrías que quedarán para siempre en la memoria de nuestro pueblo. Nuestras historias son diferentes. Pero hay algo que las une: la misma bandera”.

La emoción del excombatiente de Malvinas

Para cerrar, Fabio Santana concluyó destacando que “cuando llegue el momento de cantar, voy a hacerlo como siempre: pensando en Malvinas, en mi país, en mis compañeros, en nuestra Selección y en todos los argentinos que estarán cantándolo conmigo. Porque hay canciones que se interpretan con la voz pero el Himno Nacional Argentino se canta con el corazón”.

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