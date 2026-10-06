Quién es el excombatiente de Malvinas que cantará el Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi

Fabio Sanatana, veterano de Malvinas.

Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina en el Estadio de River Plate en un encuentro amistoso con Benín. En esta fiesta, Fabio Santana, músico y excombatiente de Malvinas que tendrá el honor de interpretar el Himno Nacional Argentino.

En la previa de subir al escenario, Fabio Santana expresó toda su emoción a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabio Santana (@fabiosantanaok) “La vida me regaló la posibilidad de CANTAR NUESTRO HIMNO en momentos inolvidables con la Selección Argentina. Cada uno tuvo un significado particular. Pero esta vez tendrá algo muy especial”, comenzó contando.

Haciendo un paralelismo entre su historia y la de Lionel Messi agregó: “En el campo estará LIONEL MESSI, el argentino que durante más de dos décadas llevó nuestra camiseta a la cima del mundo y nos regaló alegrías que quedarán para siempre en la memoria de nuestro pueblo. Nuestras historias son diferentes. Pero hay algo que las une: la misma bandera”.

La emoción del excombatiente de Malvinas Para cerrar, Fabio Santana concluyó destacando que “cuando llegue el momento de cantar, voy a hacerlo como siempre: pensando en Malvinas, en mi país, en mis compañeros, en nuestra Selección y en todos los argentinos que estarán cantándolo conmigo. Porque hay canciones que se interpretan con la voz pero el Himno Nacional Argentino se canta con el corazón”.

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