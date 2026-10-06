La Selección Argentina despidió a Lionel Messi con una goleada para la historia

El fin de una era dorada: Argentina goleó a Benín en la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección

En una noche colmada de lágrimas y ovaciones en el estadio Monumental, el mejor jugador de la historia le dijo adiós a la camiseta albiceleste. Nicolás Otamendi, Nico Paz y el propio Lionel Messi de penal sellaron el triunfo de la Selección Argentina en el amistoso internacional ante Benín para la goleada por 3 a 0.

El fútbol mundial vivió hoy una de sus páginas más nostálgicas e históricas. Lionel Andrés Messi disputó su último partido con la Selección Argentina en una victoria por 3 a 0 ante Benín, ante un Estadio Monumental que desbordó de emoción, agradecimiento y un grito unánime que retumbará por siempre: "¡Messi no se va!".

El encuentro frente al conjunto africano, correspondiente a la fecha de amistosos internacionales de la FIFA, fue la excusa perfecta para blindar de afecto al capitán que transformó la historia del deporte argentino. Tras una primera mitad en la que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni dominó la posesión pero no logró romper el cerrojo defensivo, las emociones fuertes llegaron en el complemento.

Un segundo tiempo con el sello del capitán

Apenas iniciada la segunda etapa, a los 48 minutos, llegó la apertura del marcador. Nicolás Otamendi conectó una tremenda volea tras un preciso tiro de esquina ejecutado por el propio Messi, desatando el primer gran festejo de la noche.

El show de asistencias del '10' continuó a los 61 minutos, cuando habilitó con lucidez al juvenil Nico Paz, quien sacó un potente remate de zurda para estirar la ventaja a un 2-0 que ya justificaba plenamente la superioridad albiceleste.

El destino real de la noche estaba escrito para que el broche de oro lo pusiera el protagonista principal. A los 71 minutos, tras una infracción dentro del área, Lionel Messi se hizo cargo del penal y, con la jerarquía de toda su carrera, selló el 3-0 definitivo. El Monumental estalló en una reverencia colectiva hacia el astro que, con los brazos en alto, agradeció a las tribunas en medio de la emoción de sus propios compañeros.

El adiós de una leyenda eterna como Lionel Messi

Tras el pitazo final, el resultado quedó en un segundo plano. La cancha se convirtió en el escenario de un homenaje imponente que incluyó shows en vivo, videos conmemorativos de sus grandes gestas —desde la Copa América 2021 hasta el histórico Mundial de Qatar 2022— y la entrega de placas de reconocimiento por parte de la dirigencia de la AFA.

Con este triunfo, Argentina cierra una doble fecha repleta de emociones y despide al máximo goleador y símbolo de su historia. Se cierra el ciclo del futbolista que enseñó que los finales felices sí existen, dejando un legado eterno que vivirá para siempre en el pecho de cada argentino.