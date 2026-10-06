miércoles 07 de octubre de 2026
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6 de octubre de 2026
La última función.

La Selección Argentina despidió a Lionel Messi con una goleada para la historia

La Selección Argentina venció 3 a 0 a Benín con goles de Nicolás Otamendi, Nico Paz y Lionel Messi de penal. Fiesta completa para una noche histórica y emotiva.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina con un triunfo ante Benín.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina con un triunfo ante Benín.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina con un triunfo ante Benín.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina con un triunfo ante Benín.

La Selección Argentina ahora le gana con autoridad a Benín.

La Selección Argentina ahora le gana con autoridad a Benín.

La Selección Argentina ahora le gana con autoridad a Benín.

La Selección Argentina ahora le gana con autoridad a Benín.

Lionel Messi, clave para abrir el marcador en la Selección Argentina.

Lionel Messi, clave para abrir el marcador en la Selección Argentina.

Lionel Messi, clave para abrir el marcador en la Selección Argentina.

Lionel Messi, clave para abrir el marcador en la Selección Argentina.

Lionel Messi busca su gol para la Selección Argentina ante Benin.

Lionel Messi busca su gol para la Selección Argentina ante Benin.

Lionel Messi busca su gol para la Selección Argentina ante Benin.

Lionel Messi busca su gol para la Selección Argentina ante Benin.

Lionel Messi vive una noche emotiva con la Selección Argentina.

Lionel Messi vive una noche emotiva con la Selección Argentina.

Lionel Messi vive una noche emotiva con la Selección Argentina.

Lionel Messi vive una noche emotiva con la Selección Argentina.

Lionel Messi preparado para su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi preparado para su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi preparado para su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi preparado para su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina.

Argentina despide a Lionel Messi.

Argentina despide a Lionel Messi.

Argentina despide a Lionel Messi.

Argentina despide a Lionel Messi.

La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Lionel Messi disputará su último partido en la Selección Argentina.

Lionel Messi disputará su último partido en la Selección Argentina.

Lionel Messi disputará su último partido en la Selección Argentina.

Lionel Messi disputará su último partido en la Selección Argentina.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

El emotivo homenaje a Lionel Messi en su despedida

El fin de una era dorada: Argentina goleó a Benín en la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección

En una noche colmada de lágrimas y ovaciones en el estadio Monumental, el mejor jugador de la historia le dijo adiós a la camiseta albiceleste. Nicolás Otamendi, Nico Paz y el propio Lionel Messi de penal sellaron el triunfo de la Selección Argentina en el amistoso internacional ante Benín para la goleada por 3 a 0.

El fútbol mundial vivió hoy una de sus páginas más nostálgicas e históricas. Lionel Andrés Messi disputó su último partido con la Selección Argentina en una victoria por 3 a 0 ante Benín, ante un Estadio Monumental que desbordó de emoción, agradecimiento y un grito unánime que retumbará por siempre: "¡Messi no se va!".

El encuentro frente al conjunto africano, correspondiente a la fecha de amistosos internacionales de la FIFA, fue la excusa perfecta para blindar de afecto al capitán que transformó la historia del deporte argentino. Tras una primera mitad en la que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni dominó la posesión pero no logró romper el cerrojo defensivo, las emociones fuertes llegaron en el complemento.

Un segundo tiempo con el sello del capitán

Apenas iniciada la segunda etapa, a los 48 minutos, llegó la apertura del marcador. Nicolás Otamendi conectó una tremenda volea tras un preciso tiro de esquina ejecutado por el propio Messi, desatando el primer gran festejo de la noche.

El show de asistencias del '10' continuó a los 61 minutos, cuando habilitó con lucidez al juvenil Nico Paz, quien sacó un potente remate de zurda para estirar la ventaja a un 2-0 que ya justificaba plenamente la superioridad albiceleste.

El destino real de la noche estaba escrito para que el broche de oro lo pusiera el protagonista principal. A los 71 minutos, tras una infracción dentro del área, Lionel Messi se hizo cargo del penal y, con la jerarquía de toda su carrera, selló el 3-0 definitivo. El Monumental estalló en una reverencia colectiva hacia el astro que, con los brazos en alto, agradeció a las tribunas en medio de la emoción de sus propios compañeros.

El adiós de una leyenda eterna como Lionel Messi

Tras el pitazo final, el resultado quedó en un segundo plano. La cancha se convirtió en el escenario de un homenaje imponente que incluyó shows en vivo, videos conmemorativos de sus grandes gestas —desde la Copa América 2021 hasta el histórico Mundial de Qatar 2022— y la entrega de placas de reconocimiento por parte de la dirigencia de la AFA.

Con este triunfo, Argentina cierra una doble fecha repleta de emociones y despide al máximo goleador y símbolo de su historia. Se cierra el ciclo del futbolista que enseñó que los finales felices sí existen, dejando un legado eterno que vivirá para siempre en el pecho de cada argentino.

Final del partido

Argentina le ganó 3 a 0 a Benín en la despedida de Lionel Messi.

Casi el cuarto de Argentina

Lionel Messi de zurda estuvo a punto de marcar su doblete. El arquero evitó la caída de su arco.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

¡¡¡¡GOOOOL DE ARGENTINA!!!!

Lionel Messi ejecutó su disparo fuerte y al ángulo para poner el 3 a 0.

Penal para Argentina

Infracción sobre Julián Álvarez y el árbitro sanciona la pena máxima.

¡¡¡¡GOOOOOL DE ARGENTINA!!!

Buena combinación entre Lionel Messi y Nicolás Paz, para que el recién ingresado ponga con un zurdazo delicioso el 2 a 0.

Casi el segundo para Argentina de Enzo Fernández

Buena llegada de Agustín Giay por la derecha, con un pase de Messi. El lateral envió el centro pasado y Enzo Fernández le dio de cabeza. Un defensor de Benín la rechazó justo antes de que entre por el segundo poste.

Los primeros cambios en la Selección Argentina

Muy aplaudidos y ovacionados dejaron la cancha Nicolás Otamendi, autor del gol, y Nicolás Tagliafico. Lisandro Martínez y Facundo Medina ingresaron en sus lugares.

¡¡¡¡¡GOOOOOL DE ARGENTINA!!!!

Gran tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi y apareció Nicolás Otamendi para marcar el 1 a 0.

La Selección Argentina al acecho

El conjunto albiceleste salió con todo a llevarse por delante a su rival y casi marca por intermedio de Julián Álvarez.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Argentina y Benín el complemento en el estadio Monumental.

Argentina no puede con Benin en un duelo parejo e intenso

La Selección Argentina tuvo chances concretas para abrir el marcador en el primer tiempo, pero no estuvo preciso. Por intermedio de Lionel Messi estuvo cerca de marcar y el conjunto africano también tuvo sus oportunidades. Por ahora igualan 0 a 0 en el estadio Monumental.

Final del primer tiempo

Argentina y Benin empatan 0 a 0 al término de la primera parte.

Otra chance para la Selección Argentina

Una gran jugada en ataque con Lautaro Martínez habilitando a Lionel Messi, pero el astro argentino no llegó a convertir el primero. Muy cerca.

Cerca la Selección Argentina de abrir el marcador

Gran pase de Rodrigo De Paul y Lionel Messi de arremetida casi pone el primero.

Llamado de atención para la Selección Argentina

Un desacople defensivo dejó a Junior Olaitan solo con el "Dibu" Martínez y el mediocampista de Benin le erró al arco en una chance inmejorable. Alerta para Argentina.

Todo el estadio ovaciona a Lionel Messi en el minuto 10 del partido

Una gran fiesta se vive en el Monumental con el aplauso de todo el estadio a Lionel Messi. Uno de los momentos más emotivos de una noche histórica.

La primera de peligro para la Selección Argentina la fabricó Lionel Messi

El ídolo nacional se perfiló para su zurda y con un disparo casi pone el primero. Salvó el arquero de Benín.

Comenzó el partido

Ya juegan Argentina y Benín en la despedida de Lionel Messi de la Selección.

El llanto de Lionel Messi y de Lionel Scaloni durante el himno argentino

Lionel Messi emocionado con el himno argentino. Gracias Leo por querer tanto a la Argentina.

Un recibimiento emocionante para Lionel Messi y la Selección Argentina

Lionel Messi rumbo al campo de juego para su última función

Todo preparado para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

En instantes se viene Argentina ante Benín. Todo listo para una noche histórica y emotiva.

Lionel Messi ya está en el campo de juego y explota el estadio Monumental

La gente ovaciona al ídolo que ya hace sus movimientos precompetitivos en el campo de juego del estadio Monumental de River.

Ya se viene Argentina ante Benín

Formaciones confirmadas:

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Liam Omore, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida e Imourane Hassane; Junior Olaitan, Yamirou Ourou y Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Los jugadores de la Selección Argentina saltan al campo de juego

Encabezados por Emiliano "Dibu" Martínez los jugadores de la Selección Argentina reciben el cariño del público en el estadio Monumental. Además, la cábala de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes no podía faltar.

Las lágrimas de Lionel Messi en su llegada al estadio Monumental

El ídolo argentino llorando en el micro camino al estadio Monumental.

El vestuario de la Selección Argentina ya está listo a la espera de Lionel Messi

A falta de una hora para el comienzo del partido, el vestuario ya está acomodado y desde la cuenta oficial de la Selección Argentina mostraron los preparativos.

El micro de la Selección Argentina llega al Monumental junto a Lionel Messi

Luego de hacer un camino en medio de los hinchas que acompañaron al equipo por la autopista, los jugadores llegaron al Monumental para la despedida de Lionel Messi.

El emotivo homenaje de la FIFA a Lionel Messi

El máximo ente del fútbol mundial le rindió tributo a Lionel Messi y a su carrera futbolística con la camiseta de la Selección Argentina.

La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La caravana de hinchas que se dirigen al estadio Monumental parece ser interminable. La fiesta se vive en las calles y un país se paraliza para despedir al ídolo nacional.

Ya se viene Argentina vs. Benín, el último baile de Lionel Messi

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida e Imourane Hassane; Junior Olaitan, Dokou Dodo y Jodel Dossou o Rodolfo Aloko; Steve Mounié o Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Estadio: Monumental (River Plate)

Árbitro: Fernando Véjar (Chile)

TV: Telefé, TyC Sports

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