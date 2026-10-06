La Selección Argentina despidió a Lionel Messi con una goleada para la historia

El emotivo homenaje a Lionel Messi en su despedida
El fin de una era dorada: Argentina goleó a Benín en la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección
En una noche colmada de lágrimas y ovaciones en el estadio Monumental, el mejor jugador de la historia le dijo adiós a la camiseta albiceleste. Nicolás Otamendi, Nico Paz y el propio Lionel Messi de penal sellaron el triunfo de la Selección Argentina en el amistoso internacional ante Benín para la goleada por 3 a 0.
El fútbol mundial vivió hoy una de sus páginas más nostálgicas e históricas. Lionel Andrés Messi disputó su último partido con la Selección Argentina en una victoria por 3 a 0 ante Benín, ante un Estadio Monumental que desbordó de emoción, agradecimiento y un grito unánime que retumbará por siempre: "¡Messi no se va!".
El encuentro frente al conjunto africano, correspondiente a la fecha de amistosos internacionales de la FIFA, fue la excusa perfecta para blindar de afecto al capitán que transformó la historia del deporte argentino. Tras una primera mitad en la que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni dominó la posesión pero no logró romper el cerrojo defensivo, las emociones fuertes llegaron en el complemento.
Un segundo tiempo con el sello del capitán
Apenas iniciada la segunda etapa, a los 48 minutos, llegó la apertura del marcador. Nicolás Otamendi conectó una tremenda volea tras un preciso tiro de esquina ejecutado por el propio Messi, desatando el primer gran festejo de la noche.
El show de asistencias del '10' continuó a los 61 minutos, cuando habilitó con lucidez al juvenil Nico Paz, quien sacó un potente remate de zurda para estirar la ventaja a un 2-0 que ya justificaba plenamente la superioridad albiceleste.
El destino real de la noche estaba escrito para que el broche de oro lo pusiera el protagonista principal. A los 71 minutos, tras una infracción dentro del área, Lionel Messi se hizo cargo del penal y, con la jerarquía de toda su carrera, selló el 3-0 definitivo. El Monumental estalló en una reverencia colectiva hacia el astro que, con los brazos en alto, agradeció a las tribunas en medio de la emoción de sus propios compañeros.
El adiós de una leyenda eterna como Lionel Messi
Tras el pitazo final, el resultado quedó en un segundo plano. La cancha se convirtió en el escenario de un homenaje imponente que incluyó shows en vivo, videos conmemorativos de sus grandes gestas —desde la Copa América 2021 hasta el histórico Mundial de Qatar 2022— y la entrega de placas de reconocimiento por parte de la dirigencia de la AFA.
Con este triunfo, Argentina cierra una doble fecha repleta de emociones y despide al máximo goleador y símbolo de su historia. Se cierra el ciclo del futbolista que enseñó que los finales felices sí existen, dejando un legado eterno que vivirá para siempre en el pecho de cada argentino.
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Final del partido
Argentina le ganó 3 a 0 a Benín en la despedida de Lionel Messi.
Casi el cuarto de Argentina
Lionel Messi de zurda estuvo a punto de marcar su doblete. El arquero evitó la caída de su arco.
Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.
¡¡¡¡GOOOOL DE ARGENTINA!!!!
Lionel Messi ejecutó su disparo fuerte y al ángulo para poner el 3 a 0.
#AD10S #Argentina 3 Benín 0 Otro más. En su noche.Quisiera que esto dure para siempre https://t.co/gN10KPICGY— Selección Argentina (@Argentina) October 7, 2026
Penal para Argentina
Infracción sobre Julián Álvarez y el árbitro sanciona la pena máxima.
La falta a Giay por la que sancionaron penal para Argentina: Messi lo cambió por gol y la Selección gana 3-0. https://t.co/P6slHLXk3a— TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026
¡¡¡¡GOOOOOL DE ARGENTINA!!!
Buena combinación entre Lionel Messi y Nicolás Paz, para que el recién ingresado ponga con un zurdazo delicioso el 2 a 0.
¡ASÍ FUE EL 2 A 0 DE ARGENTINA SOBRE BENÍN! Nico Paz anotó a los 61' tras un pase del 10. https://t.co/GlwzIg10q8— TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026
Casi el segundo para Argentina de Enzo Fernández
Buena llegada de Agustín Giay por la derecha, con un pase de Messi. El lateral envió el centro pasado y Enzo Fernández le dio de cabeza. Un defensor de Benín la rechazó justo antes de que entre por el segundo poste.
Los primeros cambios en la Selección Argentina
Muy aplaudidos y ovacionados dejaron la cancha Nicolás Otamendi, autor del gol, y Nicolás Tagliafico. Lisandro Martínez y Facundo Medina ingresaron en sus lugares.
#AD10S #Argentina 3 Benín 0 Otro momento para atesorar https://t.co/Hy8jbVsqJd— Selección Argentina (@Argentina) October 7, 2026
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE ARGENTINA!!!!
Gran tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi y apareció Nicolás Otamendi para marcar el 1 a 0.
¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!A los 47', Otamendi puso el 1-0 ante Benín. https://t.co/d8SOut29SX— TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026
La Selección Argentina al acecho
El conjunto albiceleste salió con todo a llevarse por delante a su rival y casi marca por intermedio de Julián Álvarez.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Argentina y Benín el complemento en el estadio Monumental.
Argentina no puede con Benin en un duelo parejo e intenso
La Selección Argentina tuvo chances concretas para abrir el marcador en el primer tiempo, pero no estuvo preciso. Por intermedio de Lionel Messi estuvo cerca de marcar y el conjunto africano también tuvo sus oportunidades. Por ahora igualan 0 a 0 en el estadio Monumental.
¡EL ARQUERO LE NEGÓ EL GOL A MESSI!Dandjinou respondió de buena manera ante el tiro libre del CAPITÁN. https://t.co/iycTR5p5fn— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
Final del primer tiempo
Argentina y Benin empatan 0 a 0 al término de la primera parte.
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Otra chance para la Selección Argentina
Una gran jugada en ataque con Lautaro Martínez habilitando a Lionel Messi, pero el astro argentino no llegó a convertir el primero. Muy cerca.
Cerca la Selección Argentina de abrir el marcador
Gran pase de Rodrigo De Paul y Lionel Messi de arremetida casi pone el primero.
Llamado de atención para la Selección Argentina
Un desacople defensivo dejó a Junior Olaitan solo con el "Dibu" Martínez y el mediocampista de Benin le erró al arco en una chance inmejorable. Alerta para Argentina.
¡AVISÓ BENÍN!Olaïtan tuvo la primera chance de su equipo ante la #SelecciónArgentina. https://t.co/aT5qUnRftK— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
Todo el estadio ovaciona a Lionel Messi en el minuto 10 del partido
Una gran fiesta se vive en el Monumental con el aplauso de todo el estadio a Lionel Messi. Uno de los momentos más emotivos de una noche histórica.
El Monumental, rendido a los pies de Messi al minuto 10. https://t.co/egGRUDtDT2— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
La primera de peligro para la Selección Argentina la fabricó Lionel Messi
El ídolo nacional se perfiló para su zurda y con un disparo casi pone el primero. Salvó el arquero de Benín.
Comenzó el partido
Ya juegan Argentina y Benín en la despedida de Lionel Messi de la Selección.
¡EL REGALO DE LA SELECCIÓN DE BENÍN A MESSI EN SU ÚLTIMO PARTIDO CON LA SELECCIÓN ARGENTINA! https://t.co/6Ui3iM7Mdh— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
El llanto de Lionel Messi y de Lionel Scaloni durante el himno argentino
Lionel Messi emocionado con el himno argentino. Gracias Leo por querer tanto a la Argentina.
Lionel Messi emocionado con el himno argentino Gracias Leo por querer tanto a la Argentina https://t.co/t4IhSxGLud— Siempre Con Argentina (@siempreconargok) October 6, 2026
Un recibimiento emocionante para Lionel Messi y la Selección Argentina
Lionel Messi rumbo al campo de juego para su última función
Todo preparado para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
En instantes se viene Argentina ante Benín. Todo listo para una noche histórica y emotiva.
#AD10S Estamos a minutos de #Argentina Benín ¿Cómo se preparan para vivir el último tango? https://t.co/u2mLTaUW6y— Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2026
Lionel Messi ya está en el campo de juego y explota el estadio Monumental
La gente ovaciona al ídolo que ya hace sus movimientos precompetitivos en el campo de juego del estadio Monumental de River.
"Y por última vez vistiendo la camiseta número 10, nuestro capitán, el máximo goleador de la historia de la Selección argentina... La leyenda: Lionel Andrés Messi" #GraciasLeo https://t.co/NU5e3MWwrQ— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
Ya se viene Argentina ante Benín
Formaciones confirmadas:
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
#AD10S Formación confirmada de la Scaloneta para vivir una noche mágica en el Monumental Sí, guardate esta imagen para toda la vida Se nos viene #Argentina Benín Una vez más, ¡todos juntos! https://t.co/RBDILpqxhF— Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2026
Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Liam Omore, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida e Imourane Hassane; Junior Olaitan, Yamirou Ourou y Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.
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Los jugadores de la Selección Argentina saltan al campo de juego
Encabezados por Emiliano "Dibu" Martínez los jugadores de la Selección Argentina reciben el cariño del público en el estadio Monumental. Además, la cábala de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes no podía faltar.
CÁBALAS SON CÁBALAS... ¡Los caramelitos entre Rodrigo De Paul y Leandro Paredes (no participará del partido por suspensión de FIFA) no podían faltar en la despedida de Leo Messi! https://t.co/qLkmtod84a— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
Las lágrimas de Lionel Messi en su llegada al estadio Monumental
El ídolo argentino llorando en el micro camino al estadio Monumental.
LIONEL MESSI LLORANDO EN EL MICRO. https://t.co/XR9hp9kMpG— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026
El vestuario de la Selección Argentina ya está listo a la espera de Lionel Messi
A falta de una hora para el comienzo del partido, el vestuario ya está acomodado y desde la cuenta oficial de la Selección Argentina mostraron los preparativos.
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El micro de la Selección Argentina llega al Monumental junto a Lionel Messi
Luego de hacer un camino en medio de los hinchas que acompañaron al equipo por la autopista, los jugadores llegaron al Monumental para la despedida de Lionel Messi.
¿QUÉ ESTARÁ PASANDO POR ESA CABEZA? Leo Messi ya está en el Monumental y ya comienza a estar todo listo para su despedida de la Selección #GraciasLeo #ESPNF360 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/BoMx2eR65d— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
El emotivo homenaje de la FIFA a Lionel Messi
El máximo ente del fútbol mundial le rindió tributo a Lionel Messi y a su carrera futbolística con la camiseta de la Selección Argentina.
Un largo camino. Una carrera legendaria. #CopaMundialFIFA https://t.co/3H0iPJf6fL— Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) October 6, 2026
La gente palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
La caravana de hinchas que se dirigen al estadio Monumental parece ser interminable. La fiesta se vive en las calles y un país se paraliza para despedir al ídolo nacional.
Ya se viene Argentina vs. Benín, el último baile de Lionel Messi
Probables formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida e Imourane Hassane; Junior Olaitan, Dokou Dodo y Jodel Dossou o Rodolfo Aloko; Steve Mounié o Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.
Estadio: Monumental (River Plate)
Árbitro: Fernando Véjar (Chile)
TV: Telefé, TyC Sports