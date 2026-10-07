miércoles 07 de octubre de 2026
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7 de octubre de 2026
Sensaciones.

La emoción del excombatiente de Malvinas tras su encuentro con Lionel Messi

Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, tuvo el honor que cantar el Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Fabio Santana con Lionel Messi.

Fabio Santana con Lionel Messi.

Luego de vivir una noche que combinó el fervor patriótico con la sensibilidad a flor de piel, Fabio Santana dialogó en exclusiva con Georgina Barbarossa, en Telefe, y compartió sus sensaciones más íntimas sobre qué significó semejante responsabilidad.

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“Fue un día muy movilizante, tratando de no quebrarme en este contexto. La despedida de Lionel, la bandera. Yo no canto solo, canto con los miles que fueron a la guerra. Ayer me movilizó todo", expresó con profunda emoción el excombatiente de Malvinas.

Un veterano de Malvinas cara a cara con Lionel Messi

Fabio Santana reveló detalles exclusivos del momento en que estuvo cara a cara con Lionel Messi sobre el césped del Monumental. "Ayer fui y le di la mano a Lionel, le guiñé el ojo... Fue una noche mágica", reconoció sobre ese emotivo momento con el rosarino.

Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas.

Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas.

Para cerrar la entrevista, contó la profunda carga emotiva que le generó la convocatoria y los preparativos previos a la despedida de Lionel Messi en el Monumental.

"Cuando me enteré, me la pasé llorando. Estoy grande y ahora me emociono mucho más que antes. Me conmovió mucho esto. Tener esta responsabilidad es una bendición de Dios, el universo. Hace una semana que lo sabía", sentenció el artista.

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