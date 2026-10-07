La emoción del excombatiente de Malvinas tras su encuentro con Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo un tendal de momentos emotivos. Uno de ellos estuvo a cargo de Fabio Santana, el músico y veterano de Malvinas que tuvo el honor de entonar el Himno Nacional Argentino.

Luego de vivir una noche que combinó el fervor patriótico con la sensibilidad a flor de piel, Fabio Santana dialogó en exclusiva con Georgina Barbarossa, en Telefe , y compartió sus sensaciones más íntimas sobre qué significó semejante responsabilidad.

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“Fue un día muy movilizante, tratando de no quebrarme en este contexto. La despedida de Lionel, la bandera. Yo no canto solo, canto con los miles que fueron a la guerra. Ayer me movilizó todo", expresó con profunda emoción el excombatiente de Malvinas.

Fabio Santana, el veterano de Malvinas que interpretó el Himno, cuenta la historia detrás de la famosa bandera #ALaBarbarossa ahora en Telefe pic.twitter.com/rDolB6Pfbk

Fabio Santana reveló detalles exclusivos del momento en que estuvo cara a cara con Lionel Messi sobre el césped del Monumental. "Ayer fui y le di la mano a Lionel, le guiñé el ojo... Fue una noche mágica", reconoció sobre ese emotivo momento con el rosarino.

Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas.

Para cerrar la entrevista, contó la profunda carga emotiva que le generó la convocatoria y los preparativos previos a la despedida de Lionel Messi en el Monumental.

"Cuando me enteré, me la pasé llorando. Estoy grande y ahora me emociono mucho más que antes. Me conmovió mucho esto. Tener esta responsabilidad es una bendición de Dios, el universo. Hace una semana que lo sabía", sentenció el artista.