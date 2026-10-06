La confesión de Sofi Martínez antes de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi y Sofi Martínez.

Sofi Martínez, en vivo en Luzu TV, habló de la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina en la previa del encuentro que la Albiceleste jugará con Benín en el Estadio de River Plate, en el fin de una era para el fútbol argentino.

La periodista tomó la palabra en Nadie Dice Nada, en Luzu TV, en la previa al encuentro que se jugará este martes desde la 20. "Le vas a hacer la última nota con la camiseta de la Selección", le recordó Nico Ochiato a Sofi Martínez sobre lo que se vendrá.

“ARRANCA UNA NUEVA ETAPA PARA TODOS”



Sofi Martínez se emocionó al hablar sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. “Para toda una generación es muy importante la despedida de Messi”.



@LuzuComunidad pic.twitter.com/yUEMfngngB — Data Diario (@DataDiario) October 6, 2026 "Él está súper emocionado, lo vimos en los últimos partidos, más allá de lo personal que le pasa y creo que para toda una generación es muy importante no solo para los que nos dedicamos a lo deportivo sino para todos los fanáticos del fútbol que no conocen una Selección sin Leo", aseguró la periodista.

Sofi Martínez analizó lo que significa la figura de Lionel Messi para su generación: "Los que tenemos 30 o por ahí hay que ver hasta dónde te llega la memoria y no te acordás tanto y ahora una etapa para todos”.

Sofi Martínez recordó la entrevista de 2022 Luego Sofi Martínez recordó el impacto que tuvo aquella entrevista que le realizó al futbolista en el Mundial de Qatar 2022 que se volvió viral en las redes sociales. “Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa. Eso puntual fue trending topic en China por ejemplo, fue una explosión total", comentó la periodista.

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