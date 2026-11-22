Mantenerse activo, hacer deporte y cuidar la salud es más fácil cuando hay propuestas cerca de casa. En Lomas de Zamora , los vecinos tienen clases gratuitas en plazas, parques e instituciones de distintos barrios.

Estaciones Deportivas es un programa del Municipio que se realiza en las 14 localidades de la ciudad. Sin necesidad de inscripción previa, los encuentros son abiertos a personas de todas las edades. En el Parque de Albertina , ubicado sobre Homero 2601 , hay nuevas clases de taichi (lunes a las 11), funcional (lunes a las 17), zumba (miércoles a las 9.30) y tejo (jueves a las 14).

Los vecinos con ganas de hacer yoga pueden ir los lunes y miércoles, a las 9, al Club Alumni de Turdera (Agüero 250) ; lunes y miércoles, a las 10, al Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) ; martes y jueves, a las 15, al CGM Lamadrid (Newton 4171) ; y los jueves, a las 14, en la Plaza Santa Marta (Tavano 1647) .

Para los interesados en la gimnasia funcional hay jornadas los lunes y miércoles, a las 16, en el Parque San José (Caaguazú 500) ; los lunes, a las 15, y los jueves, a las 16, en la Plaza San Francisco de Asís de Llavallol (Melber 1802) ; martes y jueves, a las 14, en el CIC Tongui de Albertina (Ginebra 2401) ; y los martes y jueves, a las 18, en la Plaza San Martín de Turdera (Suipacha 101) .

Y en el Boulevard Papa Francisco de Budge, que está sobre Escobar 640, sumaron clases de básquet los viernes a las 17. En la web del Municipio están todas las actividades que forman parte de las Estaciones Deportivas con sus respectivos días y horarios.

Canchas de padel en el Parque de Lomas de Zamora

El Parque de Lomas tiene 3 canchas de padel de césped sintético donde los vecinos puedan jugar gratis. Las mismas están disponibles de lunes a domingos, de 9 a 21, y cuentan con turnos de 1 hora para partidos en formato singles (2 jugadores) o dobles (4 jugadores).

Para reservarlas, hay que entrar a la web del Municipio de Lomas de Zamora y elegir tanto el día como el horario que van a utilizarlas. Después tienen que completar los datos de los participantes y luego recibirán un mail confirmando la reserva que se puede hacer desde 24 hasta 72 horas de anticipación. Cada una de las parejas y/o grupos deberán presentar el DNI antes de utilizar las canchas y llevar sus propias paletas y pelotas.