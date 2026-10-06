martes 06 de octubre de 2026
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6 de octubre de 2026
Concientización.

El Club Atlético Llavallol, contra la violencia deportiva desde la niñez

El Club Atlético Llavallol fue sede de una jornada de Deportes sin Violencia, organizada por Provincia. Hubo talleres y charlas para los chicos.

El Club Atlético Llavallol, contra la violencia deportiva desde la niñez.

El Club Atlético Llavallol, contra la violencia deportiva desde la niñez.

El Club Atlético Llavallol fue sede de una nueva jornada de "Deportes sin Violencia", el programa del Ministerio de Seguridad bonaerense que promueve el diálogo y la prevención de situaciones violentas en el ámbito deportivo, concientizando desde la temprana edad.

Además de los dirigentes de clubes y organizaciones sociales, participó Guillermo Cimadevila, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), y Solange Marcos, subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

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La premisa es dise&ntilde;ar acciones que mitiguen las violencias a partir de la participaci&oacute;n de las instituciones deportivas.

La premisa es diseñar acciones que mitiguen las violencias a partir de la participación de las instituciones deportivas.

La premisa es diseñar acciones que mitiguen las violencias a partir de la participación de las instituciones deportivas, que cumplen un rol social fundamental en el desarrollo de la vida comunitaria.

Se promueven intervenciones focalizadas en los encuentros deportivos (fútbol competitivo y de contacto físico) en un trabajo conjunto con las dirigencias de los clubes.

Las instituciones que participen acceden a la certificación de compromiso hacia un fútbol sin violencia otorgada por el ministerio de Seguridad bonaerense.

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