Mientras pasan unos días en Uruguay, lejos del mundo mediático, Mauro Icardi y la China Suárez sufrieron un revés judicial luego del tenso momento que protagonizaron en Nordelta con Wanda Nara y Martín Migueles, incluyendo los videos que se hicieron virales.

Luego de que estallara el escándalo por las filtraciones de videos e intervención policial, la Justicia falló sobre las causas iniciadas por el futbolista y la actriz en San Isidro y Benavídez. Desde la Justicia rechazaron los pedidos de perimetrales de Mauro Icardi y la China Suárez contra Wanda Nara y Martín Migueles.

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Según informó la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, desestimaron las solicitudes de restricción de acercamiento que la pareja había impulsado. "Les rechazaron las perimetrales pedidas a Mauro Icardi y China Suárez contra Wanda y Migueles ", reveló la periodista sobre la causa judicial.

Mientras que días atrás, la Justicia también rechazó el pedido de Mauro Icardi para que Martín Migueles no pudiera acercarse a las dos hijas que tuvo con Wanda Nara.

Por su parte, la China Suárez tampoco logró avanzar con su reclamo tras haber acudido a la Justicia por el violento episodio en el barrio privado y los insultos recibidos.

Si bien desde su defensa legal, encabezada por Agustín Rodríguez, impulsaron una denuncia por amenazas simples y manifestaron su "pretensión" una pena de entre seis meses y dos años de prisión, el pedido cautelar fue completamente desestimado.