La China Suárez denunció en la Justica a Wanda Nara un día después de haber grabado el video, donde pueden escucharse una serie de amenazas en la casa que comparte con Mauro Icardi. Agustín Rodríguez, el abogado de la actriz, confirmó que además van a pedir una perimetral contra la conductora.

El representante legal de la China Suárez fue entrevistado por Moria Casán y le aclaró el accionar de su defendida en recurrir a la justicia contra Wanda Nara, en medio de un nuevo escándalo.

Moria Casán lo presentó al contar que Rodríguez estaba “nuevamente poniendo en autos usted todo porque nuevamente estamos defendiendo a Eugenia de los ataques que sufre constantemente”.

“Nos tocó esta vez este actuar por las cuestiones derivadas del video y de la amenaza que recibió por parte de Wanda Nara”, arrancó el abogado sobre la denuncia.

La firme postura de la China Suárez

El abogado reveló que la China Suárez no iba a hacer la denuncia contra Wanda Nara, pero “después de meditarlo Eugenia teniendo en cuenta lo que pasó el día posterior en un programa, que Wanda Nara le recomendó tener un botón antipánico”.

“¿Lo tomó como un gesto de intimidación o lo tomó como un gesto más de ironía y sarcasmo, de tener cuidado con lo que te voy a hacer?”, quiso saber Moria Casán.

“Según mi experiencia, muchas veces uno tiene que tratar de poner un límite y evitar que el día de mañana ocurra algo peor. Ya hubo una amenaza clara, se vio en el video”, explicó el abogado de la actriz sobre la perimetral que van a pedir.

“Usted cree que esto puede desencadenar en algún momento en algo realmente malo, que a alguno se le dispare algo y vaya para otro lado malo después de tantos años de pelea… ¿Tiene miedo de eso usted también?”, consultó Moria Casán.

El abogado cerró: "Espero que no, pero la verdad es que ante los sucesos ocurridos el otro día… Hay una situación que la justicia todavía tiene que dilucidar”.