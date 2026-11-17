La óptica Otero es un emblema de Lomas Este, con más de 50 años de experiencia

Tomás nació en España en 1940 y se mudó a Argentina a los 11 años junto a sus padres y hermanos para escapar de la Guerra Civil española. Ya en el país, desde muy chico incursionó en el mundo de la óptica: mientras estudiaba el primario arrancó a trabajar.

Por necesidad tuvo que empezar a trabajar y uno de sus primeros puestos fue en una óptica, a sus 13 años, donde conoció una profesión que le permitió ayudar con el paso del tiempo a cientos de vecinos.

Hace más de 50 años abrió su propia óptica: el 5 de febrero de 1974. "Yo abrí para atender al vecino común, al pueblo, a los gremios y a las obras sociales. Esa era la característica de nuestro lugar", dijo Tomás en una entrevista con La Unión en 2024.

Tal es así que hacía más de cuatro décadas que ayudaba al Pequeño Cottolengo Don Orione y a Cáritas. A los internos del Cottolengo nunca les cobró un par de anteojos y los confeccionaba con "cariño". "Aquellos que necesitan ayuda los atiendo con gusto", había remarcado, en medio de lágrimas de emoción, porque según Tomas Otero, para para triunfar en la vida, “hay que tener honestidad y servicio”.

Pero ésa no es la única ayuda solidaria que ofrecía, también colaboraba con las escuelas públicas de educación especial. Los alumnos llevaban una nota que acreditaba que eran alumnos de esas escuelas y les hacía los anteojos sin cargo.