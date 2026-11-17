El accidente ocurrió a bordo de un colectivo de la línea 318.

Después de casi diez años, la Justicia de Lomas de Zamora ordenó indemnizar a una pasajera que se cayó dentro de un colectivo de la línea 318 tras una frenada brusca de un chofer. Deberán pagarle más de 13 millones de pesos .

El accidente ocurrió el 13 de marzo de 2016 en la localidad de Adrogué , partido de Almirante Brown . María Rosa Ledesma subió al colectivo en la avenida Espora , entre las calles Esteban Adrogué y Rosales, y se sentó en los asientos traseros.

Luego de avanzar 50 metros, el chofer del colectivo frenó de golpe. La maniobra hizo que María Rosa saliera despedida hacía adelante, sufriendo fuertes golpes que le provocaron secuelas físicas y psicológicas.

Tras el accidente, Ledesma decidió presentar una demanda contra Micro Ómnibus Mitre S.A. , la empresa responsable de la línea 318. Durante el juicio presentó varias pruebas para acreditar el episodio y las secuelas que sufrió.

La zona en la que ocurrió el accidente en 2016.

Los movimientos de la tarjeta SUBE de la pasajera confirmaron su presencia en el colectivo. La declaración de una testigo reforzó sus dichos. Un informe de un centro de salud terminó de afirmar que las heridas se habían producido mientras ella viajaba en el 318.

Por otro lado, la pericia médica demostró varias lesiones. María Rosa tenía una tenosinovitis en el hombro derecho, que le provocaba una incapacidad parcial y permanente del 9%; un esguince en la muñeca derecha, con debilidad ligamentaria y articular, que causa otro 4% de incapacidad permanente; y un trastorno por estrés postraumático entre grado I y II.

Condena a la empresa que gestiona la línea 318

La Justicia de Lomas le dio la razón a la pasajera y condenó a la empresa.

A partir de estos informes y pruebas, el Juzgado en lo Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora le dio la razón a la pasajera y condenó a la empresa de colectivos a pagarle una indemnización de $13.200.00, más intereses desde el momento del accidente, por "daños y perjuicios de automotores con lesiones".

La suma se compone de los siguientes conceptos: