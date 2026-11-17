Hugo Obregón , de 63 años, fue asesinado a tiros el pasado 6 de noviembre pasado en Villa Fiorito y su familia sostiene que el crimen estaría relacionado con una deuda de dinero que tenía su pareja con prestamistas.

Según contó una de las cuñadas de la víctima a La Unión , el hombre habría quedado involucrado en un conflicto por una deuda de dinero que él no había solicitado y los autores del hecho estarían libres.

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“Lo mataron a sangre fría. Queremos justicia por mi cuñado”, expresó la mujer. La familiar explicó a este medio que "él no tenía necesidad de pedir préstamos, fue su mujer”.

De acuerdo a la versión de la testigo, todo comenzó con una discusión que derivó en el mortal ataque a Obregón, baleado por los presuntos prestamistas.

Denuncian amenazas después del crimen

La cuñada de la víctima también aseguró que recibió mensajes de otras mujeres que habrían sufrido amenazas por parte de una de las personas a las que señaló.

Además, denunció que la familia recibió presiones para que eliminara las publicaciones en las que reclama justicia. Según sostuvo, una expareja de una de las personas señaladas, que estaría detenida, habría participado de esas amenazas.