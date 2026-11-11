Cuarto intermedio en el juicio por el crimen de Santiago Alcócer: cuándo siguen los debates

El segundo juicio por el crimen de Santiago Alcócer pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 17 de noviembre, fecha en la que continuará el proceso judicial con más testimonios claves en la investigación, previo a los alegatos del caso.

Los debates están a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora y tiene como acusado a Sebastián “Melli” Saudán , señalado como el principal responsable del asesinato ocurrido en abril de 2023 en Parque Barón .

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La nueva audiencia será clave para completar la etapa de testimonios y avanzar hacia el cierre del debate. Recién después de escuchar a los testigos pendientes, la fiscalía y la defensa expondrán sus argumentos finales ante el tribunal.

Según indicaron a La Unión desde el entorno familiar de la víctima, durante la primera jornada fue el turno de la primera ronda de declarantes. Sin embargo, habrían faltado al menos dos.

Santiago Alcócer, la víctima del asesinato.

El segundo juicio por el crimen

Santiago Alcócer tenía 18 años cuando fue asesinado a puñaladas en una vivienda de Parque Barón. Luego, su cuerpo fue descuartizado y trasladado hasta un basural de Transradio, donde fue abandonado y posteriormente encontrado.

Por el hecho, Eliana Maciel, conocida como “Barby Queen”, ya fue condenada a 14 años de prisión por homicidio simple en agosto de 2025. Saudán, que había sido apartado de aquel primer debate tras un planteo de su defensa para realizar pericias psiquiátricas, afronta ahora un juicio separado.