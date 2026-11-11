La joven de Centenario víctima de una patota denunció otro ataque: "Me pegaron con mi hija en brazos"

La víctima de la patota sufrió una lesión en el ojo.

La joven de 26 años que había denunciado un ataque en patota de sus vecinos en Villa Centenario aseguró que volvió a ser agredida y amenazada, ahora con su hija menor de edad en brazos, y reclama la restricción perimetral porque teme por su vida y la de su familia.

“Me pegaron de nuevo y me amenazaron con un arma”, contó a La Unión al relatar el nuevo episodio, que profundizó el temor que ya había manifestado por su integridad y la de su hija de 6 años.

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“Me dijeron que me vaya del barrio, o que me van a matar”, sostuvo la víctima, identificada como J. B., quien aseguró que esta vez la golpearon mientras tenía a la nena en brazos. La situación la llevó a presentarse nuevamente ante la Fiscalía para denunciar lo ocurrido y pedir medidas de protección.

Sin embargo, según su testimonio, todavía no obtuvo la restricción de acercamiento que reclama. “Fui a hacer otra denuncia en Fiscalía, pero no me dieron la perimetral”, afirmó. Y resumió su situación con una frase: “Tengo miedo”.

Nueva denuncia por un ataque en patota en Centenario.

Ya había denunciado un ataque en patota

La joven denunció una agresión ocurrida el domingo 8 de noviembre frente a su vivienda de la calle Saladillo al 500, en Villa Centenario. La causa está en manos de la UFI 7 de Lomas de Zamora.

Según la presentación que había realizado, todo comenzó con una discusión con un vecino y escaló cuando se sumaron otras personas. La mujer sostuvo que fue golpeada con un palo, recibió patadas y puñetazos en el rostro, y que uno de los hombres la amenazó con un arma de fuego.

En aquella oportunidad también había manifestado temor por su hija de 6 años y solicitado medidas cautelares para evitar nuevos episodios.