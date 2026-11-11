La joven de Centenario víctima de una patota denunció otro ataque: "Me pegaron con mi hija en brazos"

La joven de 26 años que había denunciado un ataque en patota de sus vecinos en Villa Centenario aseguró que volvió a ser agredida y amenazada, ahora con su hija menor de edad en brazos, y reclama la restricción perimetral porque teme por su vida y la de su familia.
“Me pegaron de nuevo y me amenazaron con un arma”, contó a La Unión al relatar el nuevo episodio, que profundizó el temor que ya había manifestado por su integridad y la de su hija de 6 años.
“Me dijeron que me vaya del barrio, o que me van a matar”, sostuvo la víctima, identificada como J. B., quien aseguró que esta vez la golpearon mientras tenía a la nena en brazos. La situación la llevó a presentarse nuevamente ante la Fiscalía para denunciar lo ocurrido y pedir medidas de protección.
Sin embargo, según su testimonio, todavía no obtuvo la restricción de acercamiento que reclama. “Fui a hacer otra denuncia en Fiscalía, pero no me dieron la perimetral”, afirmó. Y resumió su situación con una frase: “Tengo miedo”.
Nueva denuncia por un ataque en patota en Centenario.
Ya había denunciado un ataque en patota
La joven denunció una agresión ocurrida el domingo 8 de noviembre frente a su vivienda de la calle Saladillo al 500, en Villa Centenario. La causa está en manos de la UFI 7 de Lomas de Zamora.
Según la presentación que había realizado, todo comenzó con una discusión con un vecino y escaló cuando se sumaron otras personas. La mujer sostuvo que fue golpeada con un palo, recibió patadas y puñetazos en el rostro, y que uno de los hombres la amenazó con un arma de fuego.
En aquella oportunidad también había manifestado temor por su hija de 6 años y solicitado medidas cautelares para evitar nuevos episodios.