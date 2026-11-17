Alex Caniggia fue lapidario Wanda Nara en medio de la disputa mediática entre la empresaria y la China Suárez. Desde su cuenta en Instagram, Alex compartió una serie de historias del pasado de la conductora de MasterChef Celebrity.

“Te desnudabas en los palcos de los boliches de última categoría, donde manoseabas a hombres, todos transpirados, que ni siquiera conocías, y permitías que hombres desconocidos te manosearan en el palco por unos pesos”, sentenció contra Wanda Nara .

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“¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste. Hacé terapia”, disparó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Con su polémico estilo, Alex Caniggi a siguió fulminando a Wanda Nara . “Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire, ignorantes”, escribió en otro posteo en Instagram.

Con una serie de fotos retro de Wanda Nara, Alex Caniggia remarcó: “Aunque la mona se vista de seda, mona queda, jua. Los comienzos de una y los de la otra jaja. La China con un camino espléndido siendo una gran actriz y la otra bueh, ya sabemos ja”.

Sin bajar el tono polémico, Alex Caniggia cerró sus posteos de forma rotunda: “La verdad no ofende, si les molestan mis opiniones soplenmenme bien...”.