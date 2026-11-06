Alex Caniggia arremetió contra Mariana Nannis: "Rata de alcantarilla"

Alex Caniggia le respondió duramente a Mariana Nannis , a través de un video en las redes sociales , luego de los dichos despectivos yque su mamá lanzó sobre Melody Luz y sobre Venezia, la pequeña hija que el influencer tiene con la bailarina.

“Sos una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla”, expresó Alex Caniggia contra Mariana Nannis en un nuevo capítulo de la interminable interna familiar.

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“¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años, que encima es tu nieta? Una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”, siguió el influencer.

A continuación, dejó en claro cuál era, para él, el verdadero problema: “Qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es la mentalidad de quien cree que un barrio determina el valor de una persona”.

Las expresiones de Mariana Nannis que enfurecieron a Alex Caniggia

Todo había comenzado cuando Mariana Nannis estuvo como invitada en El Ejército de la Mañana, de Bondi Live, conducido por Santiago Riva Roy, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

Cuando le preguntaron si era cierto que había discriminado a su nieta por sus orígenes y por el lugar de nacimiento de Melody Luz y de la pequeña Venezia, la respuesta fue muy polémica.

“No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”, dijo Mariana Nannis en forma despectiva sobre la pareja de su hijo Alex Caniggia.

Mariana Nannis abandonó el stream de Bondi en plena nota



Riva Roy: "Qué sentís por tu nieta y si es verdad que la discriminaste por la mamá? Melody dice que tuviste una actitud racista con ella"



Mariana Nannis: "Yo no tengo la culpa si nació en San Martín" pic.twitter.com/vCL6rHrkKx — tronk (@TronkOficial) November 5, 2026

Ante la insistencia del periodista por saber si se refería directamente a la bailarina, esquivó la aclaración: “Vos estás hablando, yo no. Yo digo que la cigüeña tira a cada uno donde lo tira”.

Lejos de retractarse, la exesposa de Claudio Caniggia cerró la llamada en vivo con un golpe de efecto: “Si sos ‘team Melody’, llamala a ella a donde esté viviendo... San Martín o no sé dónde. Llamala y habla con ella, no tenés nada que hablar conmigo”.