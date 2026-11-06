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6 de noviembre de 2026
Uh.

Axel reveló por qué lo bajaron del show para el papa León XIV

Axel había sido convocado para cantar para el papa León XIV, en Córdoba, y finalmente lo bajaron de la presentación en medio de una polémica.

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Axel no cantará para el papa León XIV. 

"Voy a confesar algo que no dije en ningún lado, porque no me preguntaron esto, y es actual: me habían llamado para cantarle al Papa", lanzó Axel en una entrevista con La Voz Córdoba.

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La desilusión de Axel

Axel, el músico oriundo de Rafael Calzada, explicó que los responsables de la programación le acercaron la idea y, ante su entusiasmo, le consultaron en si prefería hacerlo en Buenos Aires o en Córdoba, eligiendo él la segunda.

"Casualmente, entre comillas, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión", sentenció Axel, sugiriendo que la denuncia en su contra habría sido una jugada armada.

El cantante apuntó contra los medios de comunicación y el impacto emocional que le generó esta situación ocurrida hace muchos años y que todavía sigue teniendo repercusiones.

"Hoy en día le dan espacio a cualquier boludo o boluda diciendo cualquier barrabasada, a cualquier persona sin verdad ni fundamentos, a cualquier persona que no está bien también. Y eso me lastimó", expresó sobre la denuncia pública.

Ante este panorama, los organizadores decidieron apartarlo por precaución para evitar mayores polémicas institucionales. "La gente que estaba a punto de decir que cante, dijo ‘no podemos, porque si esta chica dice que Axel le debe plata…’”, detalló sobre los motivos de su exclusión.

También reconoció la tristeza que sintió tras el paso atrás de quienes lo convocaron: "Quebró a los organizadores, yo quería estar igual. Era una emoción enorme cantar en Córdoba para él".

"Son estas boludeces que pasan, que se le da aire a cualquier persona sin chequear", criticó, y recordó, contra el programa que destapó el escándalo: "Después LAM también salió a matarla diciendo 'era una piba que estaba totalmente desequilibrada'".

"Me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada", cerró sobre la decisión de la organización musical en la visita del papa León XIV a la Argentina.

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