Feroz ataque de la jauría a una joven en Llavallol: "La arrastró por la calle"

Una de las últimas imágenes registradas de la jauría.

Un joven de 18 años fue víctima de un nuevo ataque atribuido a la jauría de perros denunciada por vecinos de Llavallol , Turdera y Temperley , de acuerdo al reclamo de su madre en una publicación en redes sociales para alertar sobre lo ocurrido.

"Quería comentarles que ayer el grupo de perros que anda por la zona matando gatos y también anda mordiendo gente. Atacaron a mi hija, uno de ellos la mordió cinco veces y la arrastró por la calle", explicó la mujer en un mensaje compartido en Facebook.

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Según explicó, el hecho ocurrió el miércoles pasado en Llavallol, y fueron a reclamar una solución a la problemática que lleva meses, en la Dirección de Zoonosis de Lomas de Zamora .

Desde el área se habrían comprometido a realizar un seguimiento del caso y pidieron a los vecinos que reúnan firmas y registren mediante fotografías o videos cada nuevo episodio que puedan presenciar.

Siguen los reportes de ataques de la jauría.

Denuncias contra la jauría

La familia también convocó a otras personas que hayan sufrido situaciones similares con los perros a comunicarse y aportar cualquier elemento que permita documentar los ataques.

El nuevo episodio se suma a una serie de reclamos que llevan adelante vecinos de Llavallol, Turdera y Temperley, quienes vienen denunciando que el grupo de animales ataca principalmente a gatos y que también protagonizó situaciones de riesgo para personas.

En las últimas semanas, los damnificados impulsaron una denuncia colectiva ante la UFI 6 de Lomas de Zamora y una campaña de firmas para reclamar medidas. La presentación colectiva continúa en trámite, mientras los vecinos insisten en que se identifique el origen de los perros y se adopten medidas para evitar nuevas agresiones.