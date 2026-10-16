viernes 16 de octubre de 2026
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16 de octubre de 2026
Extrema violencia.

El video de un brutal ataque de la jauría contra un gato durante la madrugada

El caso se suma a las denuncias de vecinos de Llavallol, Turdera y Temperley, que reclaman frenar los ataques contra gatos, perros e incluso personas.

En las imágenes a las que accedió La Unión, se muestra a varios perros persiguiendo a un gato, al que acorralan en medio de una corrida que termina en un episodio de extrema violencia ocurrido meses atrás. Sin embargo, la situación sigue sin resolverse.

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La secuencia expone la desesperación del pequeño animal mientras intenta escapar. Según los testimonios difundidos anteriormente, los animales aparecerían durante la madrugada y atacarían en grupo. Los vecinos sospechan que tienen dueño y reclaman que se identifique a los responsables, aunque esa situación todavía debe ser establecida por las autoridades.

En los últimos meses, el reclamo también avanzó con una campaña de firmas y la organización de denuncias ante la Fiscalía para reunir los episodios y pedir una intervención.

Los ataques de la jauría

Los vecinos que hace meses reportan los ataques de una jauría de perros en Llavallol, Turdera y Temperley impulsaron una denuncia colectiva en Fiscalía para intentar destrabar la intervención de las autoridades, a traves de una publicación en redes sociales.

La campaña comenzó a circular en los últimos días bajo el pedido de realizar presentaciones individuales por correo electrónico. Según explicaron sus impulsores, desde Zoonosis les solicitaron contar con un número de denuncia formal de UFI para poder intervenir sobre el caso.

La problemática ya había sido expuesta públicamente y en septiembre pasado los vecinos habían iniciado una campaña de firmas para reclamar medidas frente a los ataques.

En noviembre de 2025, La Unión había recogido testimonios de damnificados que aseguraban que los perros atacaban en manada y despedazaban a los gatos. También se había informado sobre un episodio en el que una mujer estuvo a punto de ser mordida mientras sacaba la basura.

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