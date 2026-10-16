El video de un brutal ataque de la jauría contra un gato durante la madrugada

Un nuevo video volvió a poner en el centro de la escena a la jauría señalada por vecinos de Llavallol , Turdera y Temperley por una serie de ataques contra gatos, perros e incluso personas durante horas de la madrugada.

En las imágenes a las que accedió La Unión , se muestra a varios perros persiguiendo a un gato, al que acorralan en medio de una corrida que termina en un episodio de extrema violencia ocurrido meses atrás. Sin embargo, la situación sigue sin resolverse.

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La secuencia expone la desesperación del pequeño animal mientras intenta escapar. Según los testimonios difundidos anteriormente, los animales aparecerían durante la madrugada y atacarían en grupo. Los vecinos sospechan que tienen dueño y reclaman que se identifique a los responsables, aunque esa situación todavía debe ser establecida por las autoridades.

En los últimos meses, el reclamo también avanzó con una campaña de firmas y la organización de denuncias ante la Fiscalía para reunir los episodios y pedir una intervención.

Brutal ataque de la jauria contra un gato registrado por una cámara de seguridad durante la madrugada se suma a los hechos reiterados denunciados por vecinos de Llavallol, Temperley y Turdera. pic.twitter.com/oOlQbBFwJ3 — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 16, 2026

Los ataques de la jauría

Los vecinos que hace meses reportan los ataques de una jauría de perros en Llavallol, Turdera y Temperley impulsaron una denuncia colectiva en Fiscalía para intentar destrabar la intervención de las autoridades, a traves de una publicación en redes sociales.

La campaña comenzó a circular en los últimos días bajo el pedido de realizar presentaciones individuales por correo electrónico. Según explicaron sus impulsores, desde Zoonosis les solicitaron contar con un número de denuncia formal de UFI para poder intervenir sobre el caso.

La problemática ya había sido expuesta públicamente y en septiembre pasado los vecinos habían iniciado una campaña de firmas para reclamar medidas frente a los ataques.

En noviembre de 2025, La Unión había recogido testimonios de damnificados que aseguraban que los perros atacaban en manada y despedazaban a los gatos. También se había informado sobre un episodio en el que una mujer estuvo a punto de ser mordida mientras sacaba la basura.