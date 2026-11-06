Temperley ya conoce día y horario para recibir a Ciudad de Bolívar por el Reducido

Temperley ya conoce día y horario para recibir a Ciudad Bolívar en el Alfredo Beranger.

Temperley ya tiene día y horario confirmado para su choque ante Ciudad Bolívar por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. Luego de que la AFA definiera el cronograma de partidos correspondientes a la etapa decisiva del torneo, ingresa en su etapa de definiciones con duelos eliminatorios para 14 equipos que lucharán por el ascenso.

En primer lugar, se conoció que Godoy Cruz y Tristán Suarez definirán al campeón de la temporada el domingo 15 de noviembre a las 17 en el estadio Julio César Villagra (la cancha del Belgrano de Córdoba). El trascendental duelo tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez y contará con el soporte del sistema VAR. El equipo que no logre la victoria en este cruce neutral se acoplará directamente al Reducido en la fase de cuartos de final.

El foco puesto en Turdera con Temperley frente a Ciudad Bolívar Dentro de los cruces de primera ronda, los reflectores apuntarán con fuerza al Alfredo Beranger, donde Temperley recibirá a Ciudad Bolívar el sábado 14 de noviembre desde las 16. El Gasolero, conducido tácticamente por Nicolás Domingo, selló una sólida fase regular ubicándose en el tercer puesto de la Zona B. Gracias a esta colocación final, Temperley contará con la ventaja deportiva y la localía a su favor: un triunfo o un empate tras los 90 minutos reglamentarios le alcanzará para certificar el acceso directo a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, la parada asoma de alta exigencia táctica. Enfrente estará Ciudad Bolívar, conjunto comandado por Diego Funes que se posicionó como una de las máximas revelaciones tras finalizar en el séptimo lugar de la Zona A. El elenco de Bolívar sustenta su ilusión en un rendimiento superlativo como visitante, condición en la que cosechó el 48% de sus unidades totales de la temporada, apuntalado además por una férrea línea defensiva liderada por el arquero Agustín Rufinetti.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Show de Temperley (@showdetemperley) Cronograma completo de los octavos de final del Reducido A excepción de la gran final por el ascenso y dos encuentros pautados para el domingo, el grueso de los compromisos a partido único se desarrollará en la jornada del sábado. La grilla de programación oficial quedó conformada de la siguiente manera. Sábado 14 de noviembre 15.00 Atlanta vs. Estudiantes de Caseros 16.00 Temperley vs. Ciudad Bolívar 18.00 Colón de Santa Fe vs. Ferrocarril Midland 19.00 Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú 20.00 Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Almirante Brown Domingo 15 de noviembre 15.00 Deportivo Morón vs. Colegiales 20.00 Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta

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