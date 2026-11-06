Banfield y Atlético Tucumán bajan el telón del Clausura con la mente en objetivos distintos

Banfield y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes desde las 22 en el Florencio Sola en un encuentro correspondiente a la decimosexta y última fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El partido, que contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca y Adrián Franklin en el VAR, será transmitido en vivo por la pantalla de TNT Sports.

El cruce encuentra a ambos equipos sin posibilidades matemáticas de acceder a la fase final del campeonato. Atlético Tucumán llega ubicado en la 10.° posición de la zona con 17 unidades, mientras que el local, Banfield , se posiciona 13.° con 14 puntos. Pese a no pelear por el título, los puntos en juego resultan vitales para engrosar el colchón de cara a la tabla de promedios de la temporada 2027.

Tras la derrota. Troglio confía en su Banfield y asegura que "a Boca se le puede ganar"

Para Pedro Troglio, la prioridad absoluta está fijada en el sábado 14 de noviembre. Ese día, Banfield afrontará el partido más importante del año : la semifinal de la Copa Argentina ante Boca. Por este motivo, se vislumbra una alineación alternativa para recibir al Decano, resguardando a las principales figuras para evitar lesiones o fatigas musculares.

El ambiente en Peña y Arenales estará condicionado por la reciente sanción impuesta por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), a raíz de los incidentes registrados en el Clásico del Sur frente a Lanús. Para este compromiso, la tribuna Osvaldo Fani verá reducida su capacidad al 50% y estará estrictamente prohibido colgar banderas en el alambrado perimetral de la tribuna Valentín Suárez.

El equipo dirigido por Pedro Troglio viene de sufrir una derrota por 3 a 1 frente a Independiente Rivadavia, en Mendoza, por la fecha anterior del Clausura. Previamente, había empatado 1 a 1 ante Lanús en el clásico del Sur y perdido 1 a 0 contra Argentinos Juniors.

Con esos resultados, el Taladro quedó sin chances matemáticas de meterse entre los ocho mejores de la Zona B. Actualmente, ocupa el decimotercer puesto, con 14 puntos, y buscará despedirse del torneo con una alegría ante su gente.

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Historial y último antecedente

El profesionalismo registra un total de 33 enfrentamientos entre ambos clubes, con una paridad notable: 11 victorias para Banfield, 9 para Atlético Tucumán y 12 empates. La última vez que se vieron las caras fue el pasado 26 de abril por el Torneo Apertura, en un disputado 1-1 en el Monumental José Fierro con goles de Franco Nicola para los tucumanos y Neyder Moreno para el conjunto del sur bonaerense.

Probables formaciones

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro o Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, David Zalazar, Lisandro Piñero o Lautaro Gómez; Alexander Machado, Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari o Maximiliano Villa, Juan Infante; Renzo Tesuri, Julián Fernández, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Franco Nicola. DT: Julio César Falcioni.

Hora: 22.00

Árbitro: Maximiliano Manduca

Estadio: Florencio Sola

TV: TNT Sports