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6 de noviembre de 2026
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Finde en Lomas de Zamora: La Chepi, Pablo Cordonet y Las Manos de Filippi

Los espacios de Lomas de Zamora tendrán durante el fin de semana shows de humor, obras de teatro y mucha música sonando en vivo.

La Chepi, en Lomas de Zamora.&nbsp;

La Chepi, en Lomas de Zamora. 

En los espacios de Lomas de Zamora habrá humor con La Chepi, Pablo Cordonet y el Teatro Kabeza, junto con otras propuestas escénicas. También sonará música en vivo con Las Manos de Filippi y otras bandas junto con homenajes a Astor Piazzola y Charly García.

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El sábado a las 21 se celebrarán los 75 años de Charly García con la banda Garola. El domingo a las 16 será el turno del infantil “Cazafamosos” y a las 20 llega Fénix Malambo, que combina las danzas tradicionales y contemporáneas.

Cazafamosos, en Lomas de Zamora.

Cazafamosos, en Lomas de Zamora.

Otras propuestas en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el sábado a las 21 la Camerata Porteña presenta un homenaje a Astor Piazzolla. En la “Sala B”, en el mismo horario, Daniela Viaggiamari, la comediante conocida como La Chepi, sale a escena con su nuevo unipersonal.

Javier Parissi, el “John Lennon de Lanús”, presenta el espectáculo “The Beatles In My Life” el viernes a las 21 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

En el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora, Hipólito Yrigoyen 9437, se arma una imperdible varieté de terror y comedia el domingo a las 20.

El sábado desde las 21 en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1740, se arma un imperdible show de Stand Up y humor.

Cristian Luna & The Tock And Blues adelanta las canciones de su cuarto disco el sábado a las 21 en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora, Sáenz 227.

Pablo Cordonet, en Banfield

Pablo Cordonet irrumpe en escena el sábado a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, con “Vengo de los ‘80”, un show de música y humor.

En Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el sábado desde las 21 habrá rock en vivo con Arlequines del banquete y Magnífica Locura, junto a Viejo Torque, La imperial y The Wigs.

Las Manos de Filippi regresan a Temperley para tocar en el vivo el sábado a las 22 en Cultura del Sur, Meeks 1066. Se suman las bandas Doctor Kein y Sueño de los Libres y un show de circo.

El potente reggae combativo de la banda C4 regresa con todas sus canciones el viernes a las 21 a El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

Gauchito Club, en medio de su gira nacional, arma una noche a pura fiesta, baile y canciones para cantar a los gritos el viernes a las 21 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 habrá un tributo a Ricky Martín y Luis Miguel y el sábado será el turno de Ramdom's.

El Teatro Kabeza, con sus desopilantes personajes y su humor irreverente, pisa las tablas el viernes a las 22 en El Padilla de Temperley, 14 de Julio 142.

La “Con canto de cigarras”, escrita e interpretada por Marcela De Grande y con dirección Germán Rodríguez, sale a escena el sábado a las 21 en Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255.

La Banda del momento, en formato de trío y con su variada música latinoamericana, sonará en vivo el sábado a las 20 en Villa Turdera, Suipacha 25.

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