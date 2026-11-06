El gran presente de Julián Carranza, el ex Banfield que jugó en Europa y hoy triunfa en México

Surgido de las inferiores de Banfield dio el salto a los Estados Unidos y luego a Europa.

De Banfield al Inter de Miami antes de la llegada de Lionel Messi.

Julián Carranza , delantero de 26 años de edad, es muy recordado por haber surgido de las divisiones inferiores de Banfield y llegó a anotar 12 goles en 48 partidos disputados con la camiseta del Taladro desde el 2017 al 2020. Luego se marchó al Inter de Miami, pasó por el Feyenoord de Holanda y el Leicester City de Inglaterra. Hoy triunfa en México.

Desde que irrumpió en la Primera de Banfield , el futbolista demostró su talento con el que había explotado en las divisiones inferiores del Taladro. Incluso llegó a vestir la camiseta de la Selección Argentina en 2019 compartiendo dupla de ataque con Julián Álvarez en la sub 23 nacional. Además, le brindó un gran aporte a la Selección Argentina vistiendo la camiseta de Banfield clasificando al Mundial Sub 20 de Corea del Sur en el Sudamericano de Ecuador en 2017.

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Luego de aquellas experiencias con el combinado albiceleste, vistió los colores de Inter Miami, antes del arribo de Lionel Messi. Además, defendió los colores de Philadelphia en los Estados Unidos, donde se despachó con 46 goles en 137 encuentros con ambas camisetas. Cordobés, nacido en Oncativo, dio el gran salto a Europa tras sus primeras incursiones en el fútbol internacional.

Primero jugó en el Feyenoord de Holanda, donde convirtió 5 goles en 30 presentaciones durante un año. A pesar de su baja producción futbolística desembarcó en el Leicester City de Inglaterra, pero estuvo solamente tres meses en el 2025. Disputó nueve partidos y no marcó goles.

Surgido de las inferiores de Banfield dio el salto a los Estados Unidos y luego a Europa.

Sin dudas, su paso por Europa no cumplió las expectativas. Aunque una oportunidad se le presentó en su carrera. Para muchos un paso atrás, para algunos otros la chance de reivindicarse y de relanzar su capacidad goleadora.

De Banfield al Inter de Miami antes de la llegada de Lionel Messi.

La llegada a México y su explosión como goleador

Después de no haber atravesado buenos momentos en Europa, para Julián Carranza apareció la oportunidad de jugar en el fútbol mexicano. La popularmente conocida como la Liga MX surgió en el radar del futbolista para vestir la camiseta del Necaxa, club en el que se destacó al convertirse en goleador y figura en el presente Torneo Apertura.

Lleva anotados 9 goles en 18 partidos disputados contabilizando el Clausura y el Apertura. En la tabla de goleadores del presente campeonato, se encuentra por detrás de figuras como Salomón Rondón, Henry Martin, Juninho, Federico Viñas y Juan Brunetta. Incluso, llevó la cinta de capitán del equipo en el encuentro ante el América de México.

Si bien el Necaxa no atraviesa un gran momento futbolístico, ya que se encuentra penúltimo con 10 unidades, el ex Banfiels se transformó en una de las figuras del fútbol mexicano y, según trascendió, Cruz Azul pretende incorporarlo en el próximo mercado. Este viernes Necaxa recibirá a Tijuana en la última fecha de la fase regular y Julián Carranza buscará extender su gran momento con más goles para agigantar su cuenta personal.