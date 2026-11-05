Banfield, entre los más preocupados con el promedio: así arrancará en 2027

Las últimas dos campañas traerán consecuencia para Banfield y en 2027 comenzará como uno de los equipos más complicados en la tabla de los promedios de la Liga Profesional , con el agravante que si pierde con Atlético Tucumán por la última fecha del Torneo Clausura , será el peor de los 28.

En los últimos dos años, el Taladro no pudo igualar ni mejorar la cosecha de sus temporadas anteriores y descendió varias posiciones en lo que respecta a la lucha por evitar el descenso, poniéndose en una situación bastante delicada.

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Si bien todavía falta saber quiénes serán los ascendidos de la Primera Nacional, Banfield tiene en claro que tendrá un exigente inicio de temporada en 2027: con 67 puntos, el equipo que dirige Pedro Troglio iniciaría hoy en el puesto 27, pero podría arrancar en el último lugar si pierde con el Decano, quien en la sumatoria actual suma 65 unidades.

Además de Banfield y del conjunto tucumano, hay otros equipos que arrancarán en una situación delicada en lo que respecta a la zona roja del descenso: Central Córdoba (68), Platense (68), Newell’s (70), Talleres (72) y Sarmiento (75).

Banfield y un partido clave para el 2027

La última fecha será vital para el Taladro, que necesita ganar sí o sí para sacarle una mínima diferencia a Atlético Tucumán, ya que ese resultado le daría una leve ventaja de cara al año que viene. Además, si se da una combinación de resultados, podría superar a varios rivales.

Adrián Balboa enciende la ilusión de Banfield en el Torneo Clausura.

En cambio, una derrota complicaría su panorama. No sólo porque sería superado por el Decano, sino porque además podría quedar lejos de sus otros rivales si ganan sus respectivos compromisos. En caso de obtener una victoria, el Ferrovirio y el Calamar arrancarían a 71 puntos, la Lepra lo haría con 73, la "T" con 75 y el Verde al 78.

El gran problema de Banfield: dos años sin superar los 40 puntos

El Taladro acumula dos temporadas consecutivas con menos de 40 puntos y eso lo complicó en la zona roja del descenso, ya que su promedio bajó considerablamente por no haber igualado lo hecho en sus campañas anteriores: 53 puntos en 2023 y 41 en 2024.

El año pasado, con 35 puntos (nueve victorias, ocho empates y 15 derrotas), Banfield cerró la temporada de 2025 con una efectividad del 36% de los puntos, mientras que en la actual, con un partido por jugarse, suma 32 puntos (ocho victorias, ocho empates y 15 derrotas) y tiene una efectividad del 34% de los puntos en juego.