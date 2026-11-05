jueves 05 de noviembre de 2026
Escribinos
5 de noviembre de 2026
Para sumarse.

En el Hospital Gandulfo de Lomas, preparan la celebración del Día del Prematuro

Como cada año, el Gandulfo celebra con las familias. Además, juntan donaciones para el área de Neonatología.

Todos los años, las familias se acercan al hospital de Lomas para celebrar el Día del Prematuro.&nbsp;

Todos los años, las familias se acercan al hospital de Lomas para celebrar el Día del Prematuro. 

El miércoles 18 se va a celebrar en el Hospital Gandulfo de Lomas el Día del Prematuro como se hace cada año, donde las familias se suman para contar sus experiencias y concientizar sobre el tema. Además, brindan la posibilidad de dejar donaciones en el área de Neonatología.

A partir de las 10 de la mañana se van a reunir en el auditorio Néstor Kirchner para celebrar con padres y niños que atravesaron esos primeros días de vida dentro de la sala de Neo a la espera del alta de cada bebé prematuro.

Lee además
El año pasado, la Escuela N° 53 de Banfield realizó la primera colecta de sangre y este jueves desarrollarán la segunda edición.
Para sumarse a salvar vidas.

La Escuela N°53 de Banfield invita a donar sangre para el Gandulfo
Los Payamédicos serán parte del festejo en el Hospital Gandulfo.
Encuentro.

Organizan un festejo para los afiliados del PAMI en el Hospital Gandulfo

Según anticiparon, los que se acerquen el miércoles se van a encontrar con muchas sorpresas, ya que habrá invitados especiales. "Vamos a contar con los chicos de Conexión Alegría que se van a presentar junto al equipo de los Payas Médicos", anticiparon.

Ya se pueden dejar donaciones en el Gandulfo de Lomas

Como cada año, en el Día del Prematuro se recuerda que las familias pasan muchas horas dentro del hospital acompañando a ese bebé en pleno desarrollo. Por eso, detallaron que necesitan donaciones para abastecer las necesidades de esas personas que deben instalarse en el sector de Neo del Gandulfo.

Ya se pueden dejar donaciones todos los días, de 9 a 18. "Estamos juntando juguetes para los chicos de todas las edades, pañales, ropita, óleo calcáreo y jabón de bebé", detallaron desde Neo.

También, para el día del festejo están recibiendo colaboraciones de golosinas, frutas y alguien que pueda aportar una torta y globos para que la celebración sea completa. "Todo suma", aseguró Ruth Gómez, que es una de las enfermeras que impulsó estos festejos en el hospital y hoy -a pesar de estar jubilada- sigue conectada.

El lema del Día Mundial de la Prematuridad 2026

Este año, el lema a nivel internacional es "Bebés pequeños, gran potencial. ¡Invierte en atención médica de seguimiento para proteger su futuro!".

Se trata de un mensaje global que enfatiza sobre la importancia crucial del seguimiento médico continuo cuando un bebé nace antes del tiempo de gestación que se espera habitualmente.

También, destacaron que es fundamental contar con la contención familiar y los cuidados especializados que los bebés prematuros necesitan después del alta neonatal en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Temas
Seguí leyendo

La Escuela N°53 de Banfield invita a donar sangre para el Gandulfo

Organizan un festejo para los afiliados del PAMI en el Hospital Gandulfo

Llega al Hospital Gandulfo de Lomas la quinta jornada sobre duelo perinatal y gestacional

De las batallas de aura al autocuidado: estudiantes de la UNLZ llevaron la prevención a una plaza de Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los autos fueron probados en el Parque de Lomas.
Este fin de semana.

De las aulas a la pista: escuelas de Lomas competirán con sus autos eléctricos

Las más leídas

Te Puede Interesar

ATE suspendió temporalmente las protestas por la visita del Papa.
Conflicto gremial.

ATE suspendió las protestas en aeropuertos: "Al Gobierno lo salvó el Papa"