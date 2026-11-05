Llega la Expo Ambiental a Lomas con charlas, muestras y shows gratuitos

Lomas de Zamora tendrá una nueva edición de la Expo Ambiental organizada por el Municipio para seguir construyendo una comunidad más sustentable y compartir actividades gratuitas como charlas, muestras y espectáculos artísticos.

El encuentro se realizará este sábado, de 10 a 16, en el predio de Emajea ubicado sobre la Avenida Frías 1475 . Los vecinos disfrutarán de un Paseo Ambiental a cargo de emprendedores locales y de la Expo Técnica con trabajos realizados por los estudiantes de la Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada . Además habrá un buffet, posta de vacunación y punto de hidratación.

A las 10.30 darán una charla sobre separación en origen para aprender sobre reciclado y economía circular . Mientras que a las 11.30 hablarán sobre cuencas y las plantas nativas de ribera que crecen de forma natural en las márgenes de ríos, arroyos y humedales .

Por su parte, a las 13 habrá una actividad a cargo del Club de Observadores de Aves Zorzal Colorado que trabaja por la conservación de las aves promoviendo la observación y la educación ambiental .

A las 13.30 brindarán una charla sobre "El Niño" para que los vecinos tengan todos los detalles sobre este fenómeno climático, sus posibles consecuencias y las medidas de prevención. Mientras que a las 14.30 habrá un espacio dedicado a la alimentación saludable junto con la entrega de semillas para armar huertas en los hogares.

Y el cierre será a las 15.30 con un show de Mama Gaia, la banda de reggae que transmite un mensaje consciente basado en los valores de reconexión con la naturaleza y el desarrollo personal desde una mirada espiritual.

La escuela de Lomas que tiene un gran predio natural

Con más de 30 años de trayectoria, Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (Emajea) tiene un predio de 4 hectáreas con jardín botánico, viveros, invernáculos, una laguna y senderos con árboles, plantas y flores.

Además de los cursos cortos, en la escuela hay tecnicaturas en Diseño y mantenimiento de espacios verdes; Arboricultura y práctica de vivero; Ecología aplicada; y Paisajismo. Emajea también recibe a alumnos de escuelas primarias y secundarias, quienes participan de visitas guiadas para conocer las instalaciones e incorporar nuevos conocimientos.

Este año inauguraron el nuevo Laboratorio de Cultivos sin Suelo que fortalece la propuesta educativa a través de la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción vegetal.