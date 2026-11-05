Llega la Expo Ambiental a Lomas con charlas, muestras y shows gratuitos

Lomas de Zamora tendrá una nueva edición de la Expo Ambiental organizada por el Municipio para seguir construyendo una comunidad más sustentable y compartir actividades gratuitas como charlas, muestras y espectáculos artísticos.
El encuentro organizado por el Municipio se realizará este sábado en Emajea para que los vecinos disfruten de actividades en un entorno natural.
Lomas de Zamora tendrá una nueva edición de la Expo Ambiental organizada por el Municipio para seguir construyendo una comunidad más sustentable y compartir actividades gratuitas como charlas, muestras y espectáculos artísticos.
El encuentro se realizará este sábado, de 10 a 16, en el predio de Emajea ubicado sobre la Avenida Frías 1475. Los vecinos disfrutarán de un Paseo Ambiental a cargo de emprendedores locales y de la Expo Técnica con trabajos realizados por los estudiantes de la Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada. Además habrá un buffet, posta de vacunación y punto de hidratación.
A las 10.30 darán una charla sobre separación en origen para aprender sobre reciclado y economía circular. Mientras que a las 11.30 hablarán sobre cuencas y las plantas nativas de ribera que crecen de forma natural en las márgenes de ríos, arroyos y humedales.
Por su parte, a las 13 habrá una actividad a cargo del Club de Observadores de Aves Zorzal Colorado que trabaja por la conservación de las aves promoviendo la observación y la educación ambiental.
A las 13.30 brindarán una charla sobre "El Niño" para que los vecinos tengan todos los detalles sobre este fenómeno climático, sus posibles consecuencias y las medidas de prevención. Mientras que a las 14.30 habrá un espacio dedicado a la alimentación saludable junto con la entrega de semillas para armar huertas en los hogares.
Y el cierre será a las 15.30 con un show de Mama Gaia, la banda de reggae que transmite un mensaje consciente basado en los valores de reconexión con la naturaleza y el desarrollo personal desde una mirada espiritual.
Con más de 30 años de trayectoria, Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (Emajea) tiene un predio de 4 hectáreas con jardín botánico, viveros, invernáculos, una laguna y senderos con árboles, plantas y flores.
Además de los cursos cortos, en la escuela hay tecnicaturas en Diseño y mantenimiento de espacios verdes; Arboricultura y práctica de vivero; Ecología aplicada; y Paisajismo. Emajea también recibe a alumnos de escuelas primarias y secundarias, quienes participan de visitas guiadas para conocer las instalaciones e incorporar nuevos conocimientos.
Este año inauguraron el nuevo Laboratorio de Cultivos sin Suelo que fortalece la propuesta educativa a través de la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción vegetal.