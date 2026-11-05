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5 de noviembre de 2026
Héroe.

El periodista Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera en pleno vuelo

El periodista y médico Nelson Castro viajaba rumbo a Roma para cubrir la gira del papa León XIV y atendió a una mujer que sufrió un paro cardíaco.

Nelson Castro atendió a una pasajera en pleno vuelo.&nbsp;

Nelson Castro atendió a una pasajera en pleno vuelo. 

El periodista Nelson Castro viajó a Roma para cubrir la gira del papa León XIV, para El Trece y el canal TN, y le salvó la vida a una pasajera en el avión, luego que la mujer sufriera una descompensación cardíaca en pleno vuelo.

La mujer presentó una grave emergencia cardíaca que le provocó un bloqueo severo. La pasajera del avión tenía la presión arterial en 60/30 y estuvo al borde de un paro cardíaco.

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El periodista contó lo ocurrido en el vuelo

En diálogo con Radio Rivadavia, el periodista y médico Nelson Castro contó que la situación se desató antes de una escala en el aeropuerto de Río de Janeiro, Brasil.

“La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, contó sobre la fuerte experiencia.

Frente a esta situación dramática, Nelson Castro puso en práctica sus conocimientos médicos y logró estabilizarla: “Hicimos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”.

Luego de la asistencia que recibió en el vuelo, la pasajera fue trasladada a un centro de salud para continuar con la atención médica.

“Me tocó un viaje con trabajo médico a bordo”, cerró el conductor sobre el momento que le tocó atravesar y de importante labor como médico.

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