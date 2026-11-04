Con boleto asegurado a los playoffs, qué se juega Lanús en la última fecha

Con el último empate ante Gimnasia de Mendoza, Lanús no pudo aprovechar las igualdades de Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia , pero igualmente sigue con posibilidades de escalar puestos en la jornada 16 del Torneo Clausura con miras a los playoffs.

El Granate, con 25 puntos, marcha en el quinto lugar de la zona A y está ubicado a tres unidades del Fortín y el Halcón, quienes llegarán a la fecha final en el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Cómo sigue. Grave accidente en Lanús: el nene al que se le cayó un arco recibió el alta y está fuera de peligro

Este panorama alimenta la ilusión del equipo de Mauricio Pellegrino , que sigue con esperanzas a pesar del traspié en su casa y en el último partido buscará lograr la mejor posición posible para jugar de local el compromiso de octavos de final.

A Lanús no le alcanza con ganar su partido ante Central Córdoba para terminar dentro de los tres mejores de su zona, sino que necesita de una combinación de resultados para lograrlo.

Lanús buscará celebrar en Santiago del Estero.

Como la diferencia respecto a sus rivales es de tres puntos, es indispensable que Vélez y Defensa pierdan sus respectivos partidos, pero eso no termina de ser suficiente porque todo se definirá por diferencia de gol.

Una definición gol a gol

Hoy, el panorama es el siguiente: el equipo de Guillermo Barros Schelotto se ubica tercero con 28 puntos (+10), mientras que de Julio Vaccari, también con 28 pero con peor diferencia (+7), marcha en el cuarto puesto. Lanús, por su parte, tiene 25 unidades (+7) y se ubica quinto.

En este contexto, para terminar por encima del Fortín, Lanús deberá descontar los tres goles de ventaja que tiene el conjunto de Liniers. Por eso, si Vélez pierde por un gol ante Unión, Lanús debe ganar por tres; si pierde por dos, necesita imponerse por dos; y si cae por tres, solo le alcanza con ganar por la mínima.

A diferencia de esto, el mano a mano con Defensa y Justicia es mucho más simple: si el Granate gana su partido y el Halcón pierde el suyo ante Boca, lo superará en la tabla de posiciones.

¡La Tabla General! @BocaJrsOficial, @AAAJoficial y @RosarioCentral buscarán el título de Campeón de Liga en la última jornada del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 pic.twitter.com/QNgsG2WsXR — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 3, 2026

La buena noticia para los dirigidos por Pellegrino es que disputarán su encuentro ante el conjunto santiagueño, pactado para el domingo, sabiendo si tienen posibilidades concretas, ya que Vélez visitará el viernes al Tatengue y el Halcón hará lo mismo con Boca el sábado.

¿Lanús puede perder el 5° puesto?

Hay sólo un equipo que puede hacer bajar a Lanús a la sexta colocación y es Newell's (22 y +3), pero el conjunto rosarino la tiene complicada: no solo necesita que el Granate pierda su partido, sino que debe ganr por cuarto goles para superarlo por diferencia de gol.