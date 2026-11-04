miércoles 04 de noviembre de 2026
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4 de noviembre de 2026
Preocupante.

Ataque transfóbico en Palermo: el caso sigue sin detenidos ni identificados

La investigación por el ataque a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo avanza con el pedido de imágenes y búsqueda de testigos.

Investigan el ataque a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo.&nbsp;

Investigan el ataque a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. 

La Justicia porteña investiga el ataque transfóbico contra trabajadoras sexuales trans ocurrido el lunes 2 de noviembre en los Bosques de Palermo, donde un grupo de ciclistas las persiguió, golpeó y agredió con piedras y palos. La causa fue caratulada provisoriamente como lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación y encabezada por la fiscal Andrea Scanga.

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Como primera medida, la fiscalía solicitó al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido e intentar identificar a los responsables.

El episodio tuvo lugar durante la madrugada del lunes, en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas.

La causa continúa sin detenidos

Hasta el momento, no hay personas detenidas ni sospechosos identificados. La funcionaria judicial también busca reunir testimonios y convocó a las víctimas a presentarse en la sede de la fiscalía para formalizar las denuncias correspondientes.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, los agresores persiguieron e insultaron a las trabajadoras sexuales trans, además de golpearlas y arrojarles elementos contundentes.

La agresión también quedó registrada en videos que posteriormente circularon por las redes sociales. En esas publicaciones, los jóvenes involucrados se jactaban de los ataques.

Un hecho previo a la Marcha del Orgullo

El ataque transfóbico ocurrió apenas cinco días antes de una nueva edición de la Marcha del Orgullo, que está prevista para el sábado 7 de noviembre.

El episodio volvió a visibilizar la preocupación por la violencia y la discriminación que sufren las personas trans, en un contexto en el que las organizaciones de la diversidad sexual mantienen sus reclamos por el respeto de sus derechos y una vida libre de agresiones.

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