martes 03 de noviembre de 2026
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3 de noviembre de 2026
Incertidumbre.

Marcelino Moreno y su renovación en Lanús: cómo están las negociaciones

La dirigencia de Lanús y el representante de Marcelino mantuvieron una reunión importante y avanzaron en las charlas, pero siguen sin lograr un acuerdo.

Marcelino y Lanús siguen sin ponerse de acuerdo.

Marcelino y Lanús siguen sin ponerse de acuerdo.

Esto se debe a que ambas partes retomaron las charlas después de varias semanas de estancamiento en las negociaciones y, con este nuevo encuentro, dieron un paso importante con miras al 2027, aunque todavía siguen lejos de lograr un entendimiento.

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La reunión entre miembros de la dirigencia de Lanús y el exmediocampista Agustín Pelletieri, hoy representante de Marcelino, fue bastante positiva y permitió encauzar nuevamente las conversaciones.

Lo importante del cónclave, de acuerdo con la información brindada a Diario La Unión, es que el entorno del futbolista bajó un poco sus pretensiones, mostrando una señal positiva de cara a lo que viene.

Marcelino Moreno estuvo a maltraer con las lesiones este a&ntilde;o en Lan&uacute;s.

Marcelino Moreno estuvo a maltraer con las lesiones este año en Lanús.

Sin embargo, la diferencia económica sigue siendo importante y todavía no hay avances concretos sobre la renovación de Marcelino, una de las principales figuras del plantel de Mauricio Pellegrino y uno de los jugadores insignia de la institución junto a Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio.

En este contexto, y mientras Lanús define su suerte en el Torneo Clausura, las próximas semanas serán determinantes para saber qué sucede con el futuro del enganche.

El enigmático posteo de Marcelino Moreno en medio de las negociaciones

Este sábado, a horas de ser confirmado como uno de los convocados para el compromiso ante Gimnasia de Mendoza, Marcelino utilizó sus redes sociales y dejó un sugerente y ambiguo mensaje que puede leerse de dos maneras: algunos lo pueden ver como una señal de que se acerca la renovación y otros, como que la situación no tiene vuelta atrás.

El “10” publicó una historia de Instagram con una foto suya besando el escudo de Lanús, acompañada por la canción “Antes que el mundo se acabe” de Residente, lo que abrió un sinfín de interpretaciones a dos meses de culminar su vínculo con el Granate.

La historia de Marcelino Moreno en Instagram.

La historia de Marcelino Moreno en Instagram.

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