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3 de noviembre de 2026
Cómo sigue.

Grave accidente en Lanús: el nene al que se le cayó un arco recibió el alta y está fuera de peligro

El chico de 12 años deberá comenzar un proceso de rehabilitación para recuperarse de las heridas. En paralelo, la causa judicial continúa en trámite.

El menor sobrevivió al grave accidente ocurrido en el complejo educativo del Club Lanús.

El menor sobrevivió al grave accidente ocurrido en el complejo educativo del Club Lanús.

Según informaron a La Unión fuentes oficiales del Departamento Judicial de Avellaneda - Lanús, el menor ahora deberá comenzar un proceso de rehabilitación para recuperarse de las lesiones y seguir de cerca su evolución, mientras la causa continía en pleno trámite, por ahora sin imputados.

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El grave accidente ocurrió el pasado martes 13 de octubre en una cancha de cemento del predio, frente al sector del jardín de infantes, donde la víctima jugaba con otros chicos cuando el arco cayó sobre su cabeza y le provocó heridas de gravedad.

Debido al cuadro que presentaba, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y luego trasladado al Sanatorio Güemes, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras atravesar varios días de internación y una evolución que había generado preocupación, finalmente pudo regresar a su casa.

El grave accidente en Lan&uacute;s es investigado por la Justicia.

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Pese a su evolución favorable, el alta no significa que haya terminado el tratamiento: deberá afrontar una nueva etapa de recuperación, cuyo desarrollo permitirá evaluar cómo evoluciona de las lesiones sufridas.

Cómo sigue la investigación por el accidente en Lanús

En paralelo a la recuperación del chico, la causa judicial continúa en pleno trámite. Según informaron fuentes judiciales a La Unión, hasta el momento no hay personas imputadas ni se registraron mayores novedades en el expediente.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer si existieron responsabilidades. Por ahora, no trascendieron nuevas medidas ni resoluciones judiciales.

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