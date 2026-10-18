Lomas de Zamora: un accidente de tránsito terminó con una persona herida

El choque ocurrió en Lomas de Zamora.

Un accidente de tránsito ocurrido en Lomas de Zamora terminó con una persona herida que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Luisa Gandulfo.

El siniestro se produjo alrededor de las 14.45 en la intersección de Colombres y Boquerón, donde debieron intervenir los equipos de emergencia.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, tras el aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora se desplazó hasta el lugar para trabajar en el operativo.

Operativo El equipo estuvo integrado por cinco bomberos y quedó a cargo del oficial inspector Luciano Ruiz. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre cómo se produjo el accidente ni sobre la identidad y el estado de salud de la persona herida.

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