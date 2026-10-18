domingo 18 de octubre de 2026
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18 de octubre de 2026
Este jueves.

Se viene en Lomas de Zamora la expo empleo 2026 en la Facultad de Ingeniería

En esta oportunidad, además de facilitar el contacto con un sin fin de empresas para insertarse en el mundo laboral se va a poder colaborar con alimentos.

La Expo Empleo 2026 se desarrollará este jueves de 17.30 a 21 en la Facultad de Ingeniería de Lomas.&nbsp;

La Expo Empleo 2026 se desarrollará este jueves de 17.30 a 21 en la Facultad de Ingeniería de Lomas. 

Además, de los puestos que se podrán recorrer, quienes se sumen van a poder sumarse a dos talleres pensados para obtener herramientas clave a la hora de armar el perfil profesional y así contar con un buen Curriculum Vitae (CV) para presentación.

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Como en cada edición de la expo es sumamente necesario inscribirse en los talleres que estarán disponibles ya que los cupos son limitados y requiere anotarse con antelación para mantener la organización del evento que congrega a estudiantes y graduados.

Con entrada libre y gratuita en la Facultad de Lomas

La expo es abierta a la comunidad que quiera sumarse ya sea o no estudiante o egresado de la UNLZ. Pero, en esta oportunidad agregaron talleres actualizados para el mercado laboral de hoy.

Los que quieran sumarse deben tener en cuenta que van a poder participar de talleres dictados por expertos en los temas que en la actualidad son una gran alternativa para el mercado laboral.

Entre los talleres que estarán disponibles detallaron que se ya se pueden anotar en el de CV estratégico para entender qué buscan hoy las empresas. En este taller se compartirán los criterios clave, herramientas y los apartados imprescindibles en un curriculum profesional dentro del mercado actual.

De 18 a 18.45 se podrá asistir al taller "Más allá del CV: donde se define realmente un proceso de selección" que estará dictado por la empresa Inspired Way.

En tanto, de 19 a 19.45 se va a dictar gracias a Empleo Tecnia, el taller de "Inteligencia artificial para optimizar tu marca personal". Los cursos y la expo se desarrolla gracias a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial.

La acción social presente en la expo

En esta segunda edición del año, desde la Facultad de Ingeniería detallaron que van a colaborar con entidades intermedias que reciben a niños y niñas de la región.

Por eso, se pide que cada persona que vaya a la Expo Empleo 206 colabore con un litro de leche larga vida porque cada aporte hace la diferencia.

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