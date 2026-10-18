Se viene en Lomas de Zamora la expo empleo 2026 en la Facultad de Ingeniería

La Expo Empleo 2026 se desarrollará este jueves de 17.30 a 21 en la Facultad de Ingeniería de Lomas.

Una nueva edición de la Expo Empleo 2026 llega este jueves de 17.30 a 21 a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora donde habrá distintos stand de las empresas participantes que brindarán herramientas para insertarse en el mercado laboral y además se podrá colaborar con un bien benéfico.

Además, de los puestos que se podrán recorrer, quienes se sumen van a poder sumarse a dos talleres pensados para obtener herramientas clave a la hora de armar el perfil profesional y así contar con un buen Curriculum Vitae (CV) para presentación.

Polémica. No pagaba la cuota alimentaria y le ordenaron hacer un curso de masculinidades

Café con desconocidos. Menos pantallas y más encuentros: la iniciativa que llega a Lomas de Zamora y busca crear vínculos

Como en cada edición de la expo es sumamente necesario inscribirse en los talleres que estarán disponibles ya que los cupos son limitados y requiere anotarse con antelación para mantener la organización del evento que congrega a estudiantes y graduados.

La expo es abierta a la comunidad que quiera sumarse ya sea o no estudiante o egresado de la UNLZ . Pero, en esta oportunidad agregaron talleres actualizados para el mercado laboral de hoy.

Los que quieran sumarse deben tener en cuenta que van a poder participar de talleres dictados por expertos en los temas que en la actualidad son una gran alternativa para el mercado laboral.

Entre los talleres que estarán disponibles detallaron que se ya se pueden anotar en el de CV estratégico para entender qué buscan hoy las empresas. En este taller se compartirán los criterios clave, herramientas y los apartados imprescindibles en un curriculum profesional dentro del mercado actual.

De 18 a 18.45 se podrá asistir al taller "Más allá del CV: donde se define realmente un proceso de selección" que estará dictado por la empresa Inspired Way.

En tanto, de 19 a 19.45 se va a dictar gracias a Empleo Tecnia, el taller de "Inteligencia artificial para optimizar tu marca personal". Los cursos y la expo se desarrolla gracias a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial.

La acción social presente en la expo

En esta segunda edición del año, desde la Facultad de Ingeniería detallaron que van a colaborar con entidades intermedias que reciben a niños y niñas de la región.

Por eso, se pide que cada persona que vaya a la Expo Empleo 206 colabore con un litro de leche larga vida porque cada aporte hace la diferencia.