Menos pantallas y más encuentros: la iniciativa que llega a Lomas de Zamora y busca crear vínculos

El encuentro requiere inscripción y será el sábado 31 de octubre en Lomas

En tiempos en los que las redes sociales ocupan gran parte de las relaciones cotidianas, una propuesta busca recuperar el valor de los encuentros cara a cara. Café con Desconocidos llegará por primera vez a Lomas de Zamora con una invitación a compartir una merienda , conocer gente nueva y generar vínculos.

El encuentro será el sábado 31 de octubre, a las 15, en Storybrooke Café , ubicado en Italia 330 , en Las Lomitas. La convocatoria se realiza a través de la cuenta de Instagram @cafecondesconocidos , que ya supera los 33 mil seguidores. Para participar, es necesario reservar un lugar mediante un mensaje privado, ya que los cupos son limitados.

Paula , una de las organizadoras, explicó que la propuesta tiene sus antecedentes en Estados Unidos, donde el formato de citas rápidas, conocido como speed dating, surgió en la década de 1990. Con el tiempo, la idea fue adaptándose hasta incorporar encuentros diurnos en cafeterías, con una dinámica más distendida.

"Se me ocurrió hacerlo como algo más diurno, con un café de por medio, aprovechando el boom de las cafeterías", contó sobre los comienzos de la iniciativa en La Plata.

Ahora, la propuesta desembarca por primera vez en Lomas de Zamora y, según Paula, despertó un gran interés entre los vecinos, con numerosas consultas y un importante número de personas inscriptas: "Tuvo mucha repercusión, la gente se reenganchó, eh hay muchas consultas, ya tenemos un grupo bastante grande".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Café con Desconocidos ® (@cafecondesconocidos) Los cupos son limitados.

Una mesa, preguntas y charlas espontáneas

La dinámica consiste en compartir una mesa con personas desconocidas para conversar y conocerse de manera espontánea. Los organizadores distribuyen a los participantes en distintas mesas para favorecer afinidades y ofrecen cartas con preguntas que sirven para romper el hielo. "Nosotros no hacemos ninguna encuesta, de hecho son edades libres, así que están todos bienvenidos", enfatizó.

Sin embargo, no hay un coordinador que dirija las charlas ni actividades obligatorias. La intención es que cada persona se sienta cómoda y pueda interactuar a su propio ritmo. "Los queremos dejar solos, libres, que no haya nadie que les esté diciendo qué hacer, sino que la charla se vaya dando de una manera espontánea", explicó Paula.

Se puede asistir solo o con uno o dos amigos, aunque la mayoría suele elegir ir sin compañía para abrirse a conocer gente nueva. La propuesta no está destinada únicamente a quienes buscan pareja: también convoca a personas interesadas en hacer amistades o ampliar su círculo social.

Ofrecen cartas con preguntas que sirven para romper el hielo.

Recuperar los vínculos cara a cara

Para la organizadora, el interés por este tipo de experiencias está relacionado con las dificultades que muchas personas encuentran para construir vínculos en la actualidad. "Estamos, paradójicamente, en la era de la comunicación, pero a su vez estamos cada vez más desconectados", reflexionó.

La organizadora señaló que el tiempo dedicado a las redes sociales y las conversaciones virtuales muchas veces desplaza los encuentros presenciales. "Pasamos mucho tiempo en las redes y conectando por ahí, hablando por ese medio, y dejamos los vínculos cara a cara, como eran antes, que sí o sí te juntabas a tomar un mate y ahora eso ya se perdió", sostuvo.

También mencionó que las separaciones, los divorcios y los cambios en las rutinas pueden modificar los círculos sociales y hacer que algunas personas se encuentren con menos oportunidades de conocer gente nueva.

En ese contexto, Café con Desconocidos busca ofrecer un espacio distendido para conversar sin depender de las aplicaciones ni de las redes sociales. Según contó Paula, durante los encuentros los celulares suelen quedar guardados y la atención se concentra en las personas que comparten la mesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Café con Desconocidos ® (@cafecondesconocidos) Café con Desconocidos busca ofrecer un espacio distendido para conversar.

Animarse a dar el primer paso

Para quienes tienen ganas de participar, pero sienten vergüenza o dudas, Paula recomienda dar el primer paso: "Las cosas quizás hay que hacerlas con miedo antes que no hacerlas".

La organizadora destacó que los mensajes que reciben después de cada encuentro son una de las mayores satisfacciones del equipo. Muchos participantes se van contentos, agradecen la experiencia y vuelven a sumarse.

El objetivo, explicó, es que cada persona se lleve algo positivo: una amistad, una posible pareja o simplemente una tarde agradable. "Queremos que se lleven un grupo de amigos, una pareja o simplemente una linda tarde y una linda experiencia", resumió.