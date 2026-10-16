Concejo de Lomas: realizaron el 2° Parlamentario Lomense de Personas Mayores 2026.

El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora llevó adelante la segunda edición de 2026 del Parlamentario Lomense de Personas Mayores, un programa que promueve la participación de jubilados y pensionados en el debate de iniciativas para el distrito. La propuesta busca incorporar sus necesidades y experiencias a las políticas públicas locales.

"Mientras construimos tiempos mejores, que no tengo ninguna duda que van a llegar, necesitamos buena predisposición, creatividad y voluntad para poder hacer pequeñas grandes cosas que cambian el día a día de la comunidad, por eso impulsamos el Congreso de la Comunidad, las Mesas de Participación y cada una de estas instancias donde queremos escuchar a nuestros vecinos y vecinas", destacó el intendente Federico Otermín, que encabezó la apertura de la sesión.

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El programa, denominado Parlamentario de Personas Adultas Mayores “Armando Mogliani”, funciona como un espacio de intercambio en el que referentes de centros de jubilados y pensionados asumen el rol de parlamentarios y presentan proyectos elaborados colectivamente.

Las sesiones se desarrollan en el recinto del Concejo Deliberante, donde los participantes exponen propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Entre los principales ejes de trabajo se encuentran la salud, la recreación, la prevención, el bienestar integral y la integración social. Las iniciativas debatidas pueden ser evaluadas para su incorporación a la agenda de políticas públicas del Municipio y de la Agencia de Personas Adultas Mayores.

El intendente Otermín presidió la sesión y entre los concejales su madre, Alicia, en representación del Centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual.

Quiénes participaron

En esta edición participaron representantes del programa universitario UNITE y de distintas instituciones del distrito. La nómina incluye a integrantes de los siguientes espacios:

Programa UNITE: Alicia Taliercio.

Centro de Jubilados y Pensionados No Me Olvides: Alicia Iedwab, Blanca Elizabeth Luna y María Eugenia Fernández.

Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual: Félix Martínez.

Centro de Jubilados y Pensionados Renacer de Lamadrid: Miguel Lobo, Raúl Celiz y Mirian Ferrelli.

Centro de Jubilados y Pensionados 20 de Septiembre: Norma Yodas, Elvira Ifrán y Oscar Chávez.

Centro de Jubilados y Pensionados Dame Tu Mano: Graciela Campos.

Centro de Jubilados y Pensionados Sueño de Amigos: Nélida Cabeda y Beatriz Mendoca.

Centro de Jubilados y Pensionados Nicolasa Santandrea: Stella Maris Neira.

Centro de Jubilados y Pensionados Los Abuelos de Fito: Marcos Villalba.

Centro de Jubilados y Pensionados El Nuevo Amanecer: Elvira Cabrera, Marta Alagastino y Haydee Caminos.

Centro de Jubilados y Pensionados Los Abuelos de Julio: María Selva Guenul y Luis Pintos.

Centro de Jubilados y Pensionados Temperley Oeste: Daniel Amaya.

Centro de Jubilados y Pensionados El Misionero: Cristina Ramírez y Ana María Castellanos.

Centro de Jubilados y Pensionados Villa Centenario: José Rodríguez López.

El programa apunta a fortalecer la participación de las personas mayores en la vida comunitaria y a generar canales institucionales para que sus propuestas sean consideradas en las decisiones que afectan a los vecinos de Lomas de Zamora.